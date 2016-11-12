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Bu kez eski eş saldırısının mağduru baba oldu

İstanbul’da yaşayan İlker Karaca 6 yıllık eşinden anlaşmalı olarak boşandı, boşandıktan bir sene sonra ise mutlu bir yuva kurmanın ilk adımını atmak için nişanlandı. Karaca’nın iddiasına göre nişan fotoğraflarını gören eski eş, genç adama 4 yaşındaki kızlarının ve nişanlısının önünde hem hakaret etti hem de saldırdı. Hızını alamayan sinirli kadının o anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bu kez eski eş saldırısının mağduru baba oldu

12 Kasım 2016 11:56
Bu kez eski eş saldırısının mağduru baba oldu - Tıkla İzle

Olay İstanbul’da Eylül ayında yaşandı. Severek evlenen ve birlikteliklerinin 6’ıncı yılında karşılıklı olarak boşanan çiftin 4 yaşındaki kızlarının velayeti mahkeme tarafından anneye verildi. Haftada bir gün kızını görme hakkına sahip olan baba İlker Karaca, annenin izni dahilinde kızıyla Çanakkale’de tatile gitti. Tatil dönüşü baba Karaca içinde nişanlısının da bulunduğu araçla eski eşinin ikamet ettiği adrese gitti. Baba Karaca küçük kızını annesine teslim ettikten bir süre sonra, eski eşinin hem sözlü hem de fiziksel saldırısına uğradı.

Küçük kızına aldırmadan saldırdı
Karaca’nın iddiasına göre çiftin küçük kızları araçta babasının nişanlısının da bulunduğunu söylemesi üzerine, eski eş öfkeden deliye döndü. Küçük kızının orada olmasına aldırmadan önce Karaca’ya vurmaya başlayan eski eş, ardından arabaya saldırdı. Annesinin aşırı tepkisinden korkan küçük kızın babasının arkasına saklanması da güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

“Baba beni anneme verme!”
Yaşadığı travmayı kamera kayıtlarını göstererek anlatan Karaca; “Eski eşim nişan resimlerimi görünce ‘sen bana nasıl haber vermezsin’ dedi. Benim haber verme zorunluluğum yok kimseye ben bekar bir insanım. Sürekli telefon da beni taciz etmeye başladı. Nişanlımla da kızım vakit geçirsin diye düşündüm . Sonuçta ben o kadınla evleneceğim mutlaka kızımın onunla anlaşabilmesi lazım. O günde eve bırakmaya giderken nişanlımda geldi. Hanımefendi aşağı inmiş Ben onun aşağı indiğini görünce ,arabamı uzağa park ettim. Nişanlım arabanın içinde. Kızımı teslim ederken kızım nişanlımın da geldiğini söyleyince o birden sinirlendi. Saldırmaya başladı. Bana saldırıyor çocuğun yanında, arabaya saldırıyor. Nişanlıma bana hakaretler ediyor. Bende avukatımı aradım. Çocuğumda ağlıyor. ‘Babacığım beni anneme verme ‘diyor. Bende avukatımı aradım. Avukatım vermek zorunda olduğumu söyledi. Vermediğim takdirde hapis cezaları ve uzaklaştırma alabileceğimi söyledi. Bende çocuğumu sakinleşmesi için arabaya bindirdim, ama hanımefendi sakinleşmedi. Bende en son polise gidip şikayet ettim. O da beni şikayet etmiş. Görüntüler ortada sonrasında ne olur bilmiyorum. Bakmaya da korkuyorum. Tekrar altı ay uzaklaştırma almışsam üzülürüm” dedi.

Ortak velayet talebi
Karaca yaşadıklarının ardından çocuğunu icra yoluyla ancak bir kez görebildiğini belirterek aile mahkemelerinin ortak velayette karar kılmasını talep etti. Karaca şunları söyledi: “ Ben kendimi çaresiz hissediyorum. Ben kızım ‘baba beni bırakma’ dediği halde bırakmak zorunda kaldım. Bu benim canımı yakıyor.Aile mahkemelerinin sadece kadın gözüyle bu duruma bakmalarını istemiyorum. Biraz daha incelesinler. Benim son görüntülerimden belli yani o çocuğun artık orada kalmaması gerekiyor. Yasalardan düzenleme bekliyoruz. Ortak velayet olmalı.

“Hayvanlar haczedilmezken çocukları haczediliyor“
Çocuklarının velayetinin anneye verilmesi ile çocukların babalarını özümseyemediğini belirten Avukat Hasan Kocabey: “babalar çocuklarını eğer anneleri göstermek istemiyorsa icra yoluyla alabiliyor. Yani bu kabul edilebilecek bir şey mi. Bugün evcil hayvanları bile haczedemezken hukukumuz çocukları icra tutanağına çocuk teslimi yazarak teslim alınması söz konusu.

“Sadece çocuklar korunmaya muhtaçtır”
Kadın korunmaya muhtaçtır algısının yıkılıp, bu algının çocuklar üzerinde kurulması gerektiğini vurgulayan Avukat Kocabey şu sözlerle devam etti: “Korunmaya muhtaç olan sadece ve sadece çocuklardır. Biz çocuklarımızı bir tarafa bırakıp kadınların haklarını daha fazla erkeğe karşı yukarıya çıkartıp erkeği mağdur ettiğimizi zannediyoruz. Hayır, biz çocukları mağdur ediyoruz . “Babaya velayet verilmiyor ve çocuk anneye bırakılıyor. Baba çocukla doğru düzgün iletişim kuramıyor baba babalığını çocuğa gösteremiyor çocuk da baba figürünü özümseyemiyor ”dedi.

Alev Hamitoğulları - Doğan Gündoğdu 

 


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