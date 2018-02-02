Bu kez kepçe ile kazdılar

Geçen hafta mezbaha yolu mevkiinde bir çiftçinin ihbarı üzerine kaçak kazı yapıldığı ortaya çıkmıştı. Bugün aynı bölgede polise bir ihbar daha yapıldı. Adapazar'ı yolu üzeri Karataş mevkiinde yapılan kaçak kazıda bu kez kepçe kullanıldığı ortaya çıktı.

Tarla sahibi Osman Kara, sabah saatlerinde zeytin tarlasında çift sürerken derin bir çukurla karşılaşarak Kara, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kepçe ile kazıldığı anlaşılan alanda geniş çaplı inceleme yaptı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.