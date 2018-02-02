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Bu kez kepçe ile kazdılar

Bursa'nın İznik ilçesinde defineciler zeytin tarlasında yine kaçak kazı yaptı.

Bu kez kepçe ile kazdılar

02 Şubat 2018 12:35

Geçen hafta mezbaha yolu mevkiinde bir çiftçinin ihbarı üzerine kaçak kazı yapıldığı ortaya çıkmıştı. Bugün aynı bölgede polise bir ihbar daha yapıldı. Adapazar'ı yolu üzeri Karataş mevkiinde yapılan kaçak kazıda bu kez kepçe kullanıldığı ortaya çıktı. 

Tarla sahibi Osman Kara, sabah saatlerinde zeytin tarlasında çift sürerken derin bir çukurla karşılaşarak Kara, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kepçe ile kazıldığı anlaşılan alanda geniş çaplı inceleme yaptı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. 

 

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