Olay, geçtiğimiz 14 Ocak Pazar günü saat 17.00 sıralarında Fatih Şehremini Seyyid Ömer Mahallesi Ömer Seyfettin Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul Üniversitesi’nde son sınıf öğrencisi olan Adem Güleryüz, kurye olarak çalıştığı bir restorandan sipariş alarak adrese götürdü. Burada motosikletin inerek kaskını da üzerinde bırakan Güleryüz ardından binaya girerek siparişi teslim etti. O esnada motosikletle, kuryenin park ettiği motosikletin yanına gelen 2 hırsız, bir süre etrafa baktıktan sonra 350 lira değerindeki kaskı çalarak kayıplara karıştı. Yaklaşık 2 dakika sonra binadan inen Güleryüz, motosikletin başına geldiğinde kaskını bulamadı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen kurye genç, kaskın hırsızlar tarafından çalındığı fark etti.

Sosyal medyadan hırsızları buldu

Olayın ardından çevrede araştırma yaparak hırsızları görüntülerini vatandaşlara gösteren Güleryüz, kimliklerini öğrendi. Sosyal medya üzerinden hırsızları bulan kurye genç, onlarla internetten bir sohbet gerçekleştirdi. Aralarında geçen sohbette hırsızlığa geldikleri siyah motosikletinde evraksız yani çalıntı olduğunu öğrendi. Güleryüz, Hırsızların 350 lira değerinde olan kaska kadar düştüklerini ifade etti.

“50 liralık kaska tenezzül ediyorlar”

Kurye Adem Güleryüz, “1 hafta önce siparişe çıkmıştım. Adrese geldikten sonra kaskımı da motosikletin üzerine bıraktım. Nasılsa 1 dakika içerisinde girip çıkarım diye düşündüm. Geldiğinde ise kaskı bulamadım. Sonrasında güvenlik kamera görüntülerine baktım. Motosiklet üzerinde 2 şahsın kaskı aldığını gördüm. Çevredeki vatandaşlara sorduğumda ise bana şahsın ismini verdiler. Onunla sosyal medya üzerinden iletişime geçtim. Kendisiyle konuştuğumuzda geldikleri siyah renkli motosikletin çalıntı olduğunu öğrendim” dedi.

“Bu kez motosikleti değil kaskı çaldılar”

“Motosiklete bile değil kaska tenezzül etmek çok kötü bir şey” diyen Güleryüz, “Onu satabileceği en fazla rakam 50 liradır. İkinci el kask olduğu için kullanamaz, çünkü onun kafasına olmayabilir. Sadece emek hırsızlığı, ben öğrenciyim hem de çalışıyorum. Kaskı getirsin ben ona parasını veririm. Bu kez motosikleti değil kaskı çaldılar. O yüzden herkesin daha dikkatli olması lazım. Hırsıza kilit dayanmaz. Polise başvuru da bulunmadım. Çünkü etraf zaten çalınan motosikletlerle dolu. Kimseyi de kask için uğraştırmak istemedim” diye konuştu.

Doğan Can Cesur