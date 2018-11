Bu Kitap Kafe, 7'den 77'ye herkese hitap edecek

Küçükçekmece Belediyesi tarafından Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi bünyesinde faaliyete geçirilen Kitap Kafe'nin açılışı yoğun bir katılımla yapıldı. Her kesime hitap eden Kitap Kafe'nin açılışına Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Yazar Erol Erdoğan, belediyenin daire müdürleri, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yapılan protokol konuşmalarının ardından Başkan Karadeniz ve Yazar Erdoğan kurdele keserek, kafenin açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından Başkan Karadeniz ve beraberindekiler raflardaki kitaplara göz attı. Açılışa katılan anneler ise çocuklarıyla raflardaki kitapları alarak, okumaya başladı.

“Kitapla yakınlaşmak istiyoruz”

Kitap Kafe'ye gençlerin ilk günden sahip çıktıklarını belirten Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, "Kitabı maalesef hayatımıza dahil edemedik. Konuşmalarımızda, söylemlerimizde hep önemini vurguladık. ‘Oku' emrinin olduğu bir dinin mensubu olmamıza rağmen, okumaya bir türlü alışamadık. Seyretmek ve dinlemek bizim için daha cazip şeyler oldu. İnşallah büyük kütüphanemiz, yılbaşına doğru Halkalı Meydanında açılacak, yine Cennet Kültür Merkezimizde de böyle bir çalışmamız olacak, Kemalpaşa Sağlıklı Yaşam Merkezimizde de yine böyle bir çalışmamız olacak. Kitapla yakınlaşmak istiyoruz, kitapla bağ kurmak istiyoruz. Kahvemizi, çayımızı yudumlarken nargilesiz bir ortamda, kitapla hemhal olmak istiyoruz. Bu bir başlangıç, inşallah gençlerimiz burayı uğrak mekan olarak görürler. Akşam evlerine gitmeden, buraya uğrarlar birkaç sayfa kitap okurlar. Mutlaka ve mutlaka, gelişmek için, farklılaşmak için kitabı çok okumamız lazım. Farklılaşmak zorundayız, farklı düşüncelere kapılar açmak zorundayız” diye konuştu.

"Kitap bizim kadim geleneğimizdir”

Kitabın bir kadim gelenekten geldiğini dile getiren Yazar Erol Erdoğan ise "Her yaştan Kitap Kafemizin açılışı için gelen değerli hanımefendileri, beyefendiler, böyle bir kültüre gösterdiğiniz ilgi ve alakanın takdire şayan olduğunu söylemek istiyorum. Kitap bizim kadim geleneğimizdir, bizim kültürümüzdür, kitap bizim medeniyetimizin en has ürünüdür. Hatta şunu söyleyeyim bütün çabamız, çalışmalar hem Allah'ın bize gönderdiği kitabın anlaşılması için, hem de kainat kitabının anlaşılması içindir" şeklinde konuştu.

Açılış programı davetlilere verilen ikramlarla sona erdi. İçindeki 5 bin kitapla her kesimden vatandaşa hizmet verecek kafede, çaylar ücretsiz olacak.