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Bu konsere girişler paralı değil mamalı

Eskişehir'de sokak hayvanları için düzenlenen etkinlikte 4 farklı grup sahne alırken, konsere girişler para ile değil mama ile oldu.

Bu konsere girişler paralı değil mamalı

14 Aralık 2016 11:39

Bugüne kadar aynı etkinliği 6 kez düzenleyen Özge Kıvrık, 2009 yılından beri sokak hayvanları için çabalıyor. Kış şartlarının iyice kendisini belli etmesiyle birlikte sokak hayvanlarının mamaya ve sıcaklığa daha fazla ihtiyaç duyduğunu anlatan Kıvrık, bu yıl düzenlenen etkinliğin Evren Yıldız adına yapıldığını aktardı. Evren Yıldız'ın da bir hayvansever olduğunu ve trafik kazasında hayatını kaybettiğini söyleyen Kıvrık, "Bu konserin amacı, sokak hayvanlarına yardım etmek. Bu bizim yaptığımız 6. konser, kapı girişleri mamalı oluyor. İnsanlar konsere girebilmek için mama getiriyorlar ya da kapıda mama satıyoruz, onlardan alıp konsere girebiliyorlar. Bu konserin ayrı bir özelliği daha var. Benim Evren Yıldız diye arkadaşım vardı. Sokak hayvanlarına kulübe yaparken tanışmıştık. Onu 2 ay önce trafik kazasında kaybettik. Hayvansever birisiydi ve ben bu konseri onun adına yapıyorum. Bu mamaları onun adına topluyoruz ve sokaktaki hayvanlara onun adına dağıtacağız. Şu an Evren burada yok ama eminim böyle bir konser olmasını o da çok isterdi. Onun ruhunu az da olsa yaşatabilirsem, ne mutlu bana" dedi.

"Oğlumuzu 17 Ağustos'ta bir trafik kazasında kaybettik"
Etkinliğe katılan Evren Yıldız'ın babası Recep Yıldız ise etkinliğe oğlunun isminin verilmesini onur verici bir durum olarak nitelendirdi. Konseri düzenleyen herkese teşekkür eden Yıldız, "Rahmetli Evren Yıldız'ın babasıyım. Oğlumuzu 17 Ağustos'ta bir trafik kazasında kaybettik. O günden bugüne, ailecek bu durumun üzüntüsü içerisindeyiz. Gidenler geri gelmiyor ama bu akşam burada Özge kızımız 'Evren'in patileri' adı altında bir etkinlik düzenlemiş. Yıldız ailesi olarak bu bizim için çok onur verici bir durum. Düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Etkinliğe ücretsiz olarak bir kafe ev sahipliği yaparken, Efendi, İdea, Masif ve Mr. Bird grupları da sokak hayvanları için sahne aldı.

Mehmet Sıddık Yeşilırmak - Mustafa Kaplan

Etiketler: eskişehir, mamalı konser


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