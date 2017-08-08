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Bu köpek kolbastı oynuyor

Trabzon’da kolbastı oynayan köpek, görenleri şaşırtıyor.

Bu köpek kolbastı oynuyor

08 Ağustos 2017 14:00
Bu köpek kolbastı oynuyor - Tıkla İzle

İki ayağı üzerine kalkarak Karadeniz’e özgü kolbastı olarak bilinen müzik eşliğinde hop tek oynayan köpek, hareketleriyle görenleri şaşırtıyor. 1,5 yaşındaki “ Puanter” cinsi köpeğiyle birlikte hop tek oynayan Serdar Gedik, her şeyin doğaçlama olduğunu belirtirken, köpeğine şimdi de horon ve tulum oynatmayı hedefliyor.

’Cesi’ ismini verdiği köpeğine gözü gibi baktığını belirten Gedik, “Her şey tamamen doğaçlama oldu. Sürekli iki ayağının üzerine durarak değişik hareketler yapınca aklıma kolbastı geldi. Sonunda ortaya böyle bir şey çıktı. Cesi, 1,5 yaşında. Bir iki aydır birlikte zaman zaman hop tek oynuyoruz. Her gün yanına gelip yemeğini veriyorum bakımını yapıyorum. Şimdi de kemençe eşliğinde horon oynama ve tuluma çalışıyoruz. İnşallah bunu da hop tek gibi oynar. Kalabalıkla arası pek iyi değil. Bire birken daha iyi oynuyor” dedi.


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