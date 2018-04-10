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Bu köprüden geçmek yürek ister!

Artvin’in Yusufeli ilçesi Çoruh Nehri üzerindeki çelik halatlı ahşap köprüden tonlarca ağırlıktaki araçlarla geçmek zorunda kalan şoförler her gün korku dolu anlar yaşıyor.

Bu köprüden geçmek yürek ister!

10 Nisan 2018 09:16

Çelik halatlara bağlı 50 metre uzunluğunda ahşap köprü yörede daha çok yayalar ve küçük araçlar tarafından kullanılırken, bölgedeki baraj şantiyesine ve kömür deposuna giden büyük araçların kullanacağı başka bir yol olmaması nedeniyle kamyon, kepçe ve mikser gibi tonlarca ağırlıktaki araçlar da köprüyü kullanıyor. Araçların geçişi sırasında köprüden gelen sesler ve köprünün aşırı derecede sallanması herkesin korku dolu anlar yaşamasına neden oluyor. 

Bölgede başka bir geçiş alanının olmadığını ve bu nedenle asma köprüyü kullanmak zorunda olduklarını belirten Kamyon şoförü Celal Yurtseven, “Ölümü göze alarak her gün bu köprüyü kullanmak zorundayız. Acaba halatlar kopacak mı diye tedirgin oluyoruz ancak ekmek parası için ölümü göze alıp köprüden geçiyoruz” dedi.
Yaklaşık 28 ton ağırlığındaki beton yüklü mikser ile asma köprüden sık sık geçmek zorunda kalan mikser şoförü Hüseyin Arslan ise “Bu köprü sırat köprüsü gibi, biz bu dünyada bu köprüden geçiyoruz ki öbür dünyada rahat geçelim” diyerek yaşadıkları durumu esprili bir şekilde anlatıyor.  

 

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