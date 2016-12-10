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Bu köy dolara karşı

Türkiye’nin kaplıca turizmiyle adından söz ettiren Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Çiftehan köyünde oteller, esnaflar ve köylüler topyekun dolara karşı durarak kampanya başlattı.

Bu köy dolara karşı

10 Aralık 2016 10:13
Bu köy dolara karşı - Tıkla İzle

Çiftehan Köyü esnafı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla ülke ekonomisine katkı sağlamak için dolar bozduranlara, yüzde 10 indirim yapıyor. Kampanyaya öncülük eden Çiftehan Köyü Muhtarı Bülent Meral köy girişine, "Çiftehan'da bozdurduğunuz döviz kadar, otel, apart, pansiyon ve tüm iş yerlerinde, yüzde 10 indirim uygulanır" yazılı pankart astı.

Köy meydanında gazetecilere açıklamada bulunan Muhtar Bülent Meral, zor günlerden geçen ülkeye destek olmak için kampanyaya destek verdiklerini söyledi. Meral, "Biz Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine, köyün tüm esnaflarıyla tam destek oluyoruz. Pansiyon sahiplerimiz, manavımız, kasabımız, çaycımız bu uygulamaya destek verdi. Dolarını bozduran her vatandaş bozdurduğu dolar kadar Çiftehan'ın tamamından yüzde 10 indirim alacaktır. Köy olarak Cumhurbaşkanımızın yanındayız ve bu uygulamaya destek veriyoruz. Dolara karşıyız, milli paramızın daha da değerlenmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız" dedi.

"Bu uygulama, ekonomimiz düzelene kadar devam edecek"
Çiftehan'da bir termal otelin Genel Müdürü olan Muhammed Polat ise, "Cumhurbaşkanımızın dövizinizi bozdurun Türk ekonomisine katkınız olsun çağrısı üzerine termal otelimizde, müşterilerimiz bozdurdukları dövizin makbuzuyla geldiklerinde yüzde 10 indirim uygulayacağız. Bu uygulama, ekonomimiz düzelene kadar ve Cumhurbaşkanımız ne zaman tamam derse o zamana kadar devam edecek." diye konuştu.
100 dolar ve üzeri para bozdurup makbuzunu getirene bir hafta boyunca ücretsiz çay ikram edeceğini belirten çay ocağı işletmecisi Mustafa Ölçer de, "15 Temmuz darbe girişiminde çok şehidimiz oldu, onlar bizim için canlarını verdiler. Bizim bir hafta ücretsiz cay vermemizin bir önemi yok aslında. Bu kadar katkı az bile bizim için" şeklinde konuştu.
Kasap Bayram İlgen ise, "Memleketteki dövizin bize bir faydası yok. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dedi ki, bir hafta on güne kadar dolar düşecek biz de onun için bu uygulamayı yapmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.
Manav Mustafa Güner ise, muhtarın başlattığı 100 dolar bozdurup makbuzunu getirine yüzde 10 indirim kampanyasına destek olduklarını belirtti. 

Mücahit Bilgi - Yasin Esen
 

Etiketler: dolar, köy


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