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Bu köyde öpüşmek yasaklandı

Ünlü türkücü Aydın Aydın; soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyon hastalıklarına dikkat çekmek için bestelediği “Öp-Me” adlı türküsüne klip çekerken, köyde ise öpmeyi yasakladı.

Bu köyde öpüşmek yasaklandı

23 Ocak 2017 10:10
Bu köyde öpüşmek yasaklandı - Tıkla İzle

Türkiye’de ilk defa hayvanlarla düet yapan ve her defasında yaptığı klip ve şarkılarla gündeme gelen Hakkarili ünlü türkücü Aydın Aydın, bu defa gribal enfeksiyonların yol açtığı hastalıklara dikkat çekmek için “Öp-Me” adlı türküsünü besteledi. Hakkari’ye 45 kilometre mesafede bulunan 250 hane ve 2 bin nüfuslu Bağışlı köyünde ünlü türkücü Aydın Aydın, gribal enfeksiyona dikkat çekmek için köyünde öpmeye karşı klip çekti. Köy girişinde kendisini karşılayan köy sakinlerini öpmeden ellerini sırayla çıkan türkücü Aydın, daha sonra çocuklar ve hayvanlarla düet yaptı.

Ünlü türkücüyü köy girişinde karşılayan köy sakinleri, Aydın Aydın’ın Türkiye’ye çok yenilikler getirdiğini belirterek, köyde artık öpmeyi yasakladıklarını söylediler. Ellerinde “Türkiye, kulak ver bu sese, sakın öpme”, “Gribim öpme”, “Hastayım öpme”, “Öpmek sağlığa zararlıdır”, “Amca ısırma” gibi değişik dövizler taşıyan çocuklar da yüzlerine taktıkları maskelerle anne ve babalarına seslenerek kendilerini öpmemeleri çağrısında bulundular.

Öp-Me isimli türküsünü çocuklarla düet yaptıktan sonra açıklamalarda bulunan ünlü türkücü Aydın Aydın, gribal enfeksiyona yakalanmış yüz binlerce insanın olduğunu belirterek, bu gribal enfeksiyona öpme ve öpüşmenin davetiye çıkardığını söyledi. Aydın, “Gribal enfeksiyon aslında yüz binlerce insanın sıkıntısıdır. İş adamları, sanatçılar, siyasetçiler ve binlerce insanın dert yandığı bir hastalıktır. Bunu da ilk defa ben dile getirdim. Kalabalık alanlarda, düğünlerde, seyranlarda bence kendi aramızda bu öpüşmeyi kaldırmamız lazım. Sonuçta öpüşmek insanların doğal hakkıdır. Fakat o gribal enfeksiyonun insanlara geçmesi, özellikle bazı insanlar çocukları severken hem öpüyor hem de ısırıyor. Çocuklarımızı, sevdiğimiz insanları lütfen öpmeyelim. Ayrıca selam Allah’ın selamıdır, sünnettir. Verilir alınır. Bizim örf ve adetlerimizde çok önemli bir yeri vardır. Buradan tüm Türkiye’ye seslenmek istiyorum. Ben Hakkari’nin Bağışlı köyünde yaptığım türküyle kendi köyümde öpmeyi kaldırdım. Tek dileğim bütün her tarafta bu gribal enfeksiyondan dolayı öpüşmenin kaldırılmasıdır” dedi.

Ünlü türkücü, daha sonra bir ahırın önündeki küçükbaş hayvanların arasına girip koyun ve kuzulara maske takarak düet yaptı. Ünlü türkücü kuzulara “Öp” diyince kuzuların “Me” demesi ilginç görüntülere sahne oldu.
Yüzlerinde maske bulunan hayvanların arasında oturan Aydın Aydın, Türkiye’de ilk defa öpme yasağını uyguladıklarını belirterek, köylerinde artık insanların öpüşmeyeceğini ve hayvanların da koklaşmayacağını söyledi. Aydın, “Köyümüzde koyun ve kuzularda bundan böyle öpüşmüyor. Bunlar da artık maskeli. Çünkü hayvanlarda de gribal enfeksiyon çok çabuk görülebiliyor. Bu hastalık kısa sürede hayvanları da öldürebiliyor. Bundan böyle bizim Bağışlı köyümüzde koyunlar, kuzular ve hayvanlar da maskeli gezecek ve öpüşüp koklaşmayacak” şeklinde konuştu.

Yaklaşık 2 ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doları bozdurun çağrısı üzerine türkücü Aydın Aydın, bu kez de bir bavul dolusu doları Zap Suyu’na boşaltarak TL’ye destek vermişti. 


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