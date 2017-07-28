Diğer
Kategoriler

Bu köye gelenler golf arabasıyla geziyor

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Çukurca Mahallesi sakinleri, doğal güzelliklerinin herkes tarafından görülmesi için misafirlerini bekliyor. Bölgeye gelen misafirler, önceden haber verdikleri takdirde golf arabasıyla köyü gezme fırsatı buluyor.

Bu köye gelenler golf arabasıyla geziyor

28 Temmuz 2017 11:58

Eskişehir Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Seyitgazi Belediyesi ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) destekleri ile Frig Vadisi'nin bir parçası olan Çukurca Mahallesi'ne yapılan yatırımların ardından bölge halkı, doğal güzelliklerin yaşatılması ve yerinde görülmesi için herkesi Çukurca'ya davet etti. Çukurca Mahalle Muhtarı Lütfü Arslan Giray; "Köyümüzün Macır çadırı, kozalak yoğurdu, macur kırması, macur dızmanası meşhurdur. Köyümüzde bir tane taş fırınımız var gelen misafirlerimizi biz burada ağırlıyoruz. Önceden bize haber veriyorlar, golf arabamız var bu araba ile Gerdekkaya, Doğanlı Kale, Yazılıkaya'yı burayı gezdiriyoruz. On tane bisikletimiz var onları da gelen misafirlerimize veriyoruz. Onlar da köyü geziyorlar. Kalelere gidiyorlar. Yani köyümüz misafir bekliyor" dedi.

Çukurca sakinlerinden Ahmet Şen ise "Köyümüz turistlik bir köy gelen misafirlerimize kendi geleneklerimizi bu taş fırında yapıp gelen misafirlerimize armağan ediyoruz. Daha böyle kalabalık gelip giden misafirleri bekliyoruz. Eskişehir Valiliğimiz tarafından köyümüze biraz turizm yatırımı yapıldı. Daha ileri doğru daha iyi yatırımlarını bekliyoruz. Gelen misafirlerimize daha büyük ilgi gençlerimize kazanç olur" ifadelerini kullandı.

Çukurca Mahallesi sakinlerinden lise öğrencisi Betül Kahya şunları dile getirdi:
"Köyümüzün böyle şeyleri olması güzel. Hem bizim için hem de köyümüzün gelişmesini sağlıyor. Bize birnevi gelir kaynağı oluyor gelen turistler gayet memnun oluyor. Biz de bu şekilde gelişmesini seviyoruz. Herkes için gayet iyi oluyor." 

Selçuk Manaz


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 31°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 31°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!