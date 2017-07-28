Bu köye gelenler golf arabasıyla geziyor

Eskişehir Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Seyitgazi Belediyesi ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) destekleri ile Frig Vadisi'nin bir parçası olan Çukurca Mahallesi'ne yapılan yatırımların ardından bölge halkı, doğal güzelliklerin yaşatılması ve yerinde görülmesi için herkesi Çukurca'ya davet etti. Çukurca Mahalle Muhtarı Lütfü Arslan Giray; "Köyümüzün Macır çadırı, kozalak yoğurdu, macur kırması, macur dızmanası meşhurdur. Köyümüzde bir tane taş fırınımız var gelen misafirlerimizi biz burada ağırlıyoruz. Önceden bize haber veriyorlar, golf arabamız var bu araba ile Gerdekkaya, Doğanlı Kale, Yazılıkaya'yı burayı gezdiriyoruz. On tane bisikletimiz var onları da gelen misafirlerimize veriyoruz. Onlar da köyü geziyorlar. Kalelere gidiyorlar. Yani köyümüz misafir bekliyor" dedi.

Çukurca sakinlerinden Ahmet Şen ise "Köyümüz turistlik bir köy gelen misafirlerimize kendi geleneklerimizi bu taş fırında yapıp gelen misafirlerimize armağan ediyoruz. Daha böyle kalabalık gelip giden misafirleri bekliyoruz. Eskişehir Valiliğimiz tarafından köyümüze biraz turizm yatırımı yapıldı. Daha ileri doğru daha iyi yatırımlarını bekliyoruz. Gelen misafirlerimize daha büyük ilgi gençlerimize kazanç olur" ifadelerini kullandı.

Çukurca Mahallesi sakinlerinden lise öğrencisi Betül Kahya şunları dile getirdi:

"Köyümüzün böyle şeyleri olması güzel. Hem bizim için hem de köyümüzün gelişmesini sağlıyor. Bize birnevi gelir kaynağı oluyor gelen turistler gayet memnun oluyor. Biz de bu şekilde gelişmesini seviyoruz. Herkes için gayet iyi oluyor."

Selçuk Manaz