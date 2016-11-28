200 yıl önce Batum’dan İnegöl’e göçen Haşanpaşa Mahallesi sakinleri, köyü ilk kuran atalarının yaptığı 200 yıllık camiyi harap hale gelince 2000 yılında yıktı. Köylüler yerine yeni bir cami yaptı. Eski camiyi yıkan, ama sağlam olan minaresine kıyamayan köylüler, atalarının hatırasını yaşatmak için tarihi minareyi öylece bıraktı. Köy meydanındaki minareyi görüp camiyi bulamayan misafirler ise şaşırıyor.

Bu köy var olduğu müddetçe bu minareyi ayakta tutacaklarını söyleyen Hasanpaşa Muhtarı Suat Karakaya, “Köyümüzü Osmanlılar zamanında Hasan Paşa kurmuş. Biz Batum’dan göç eden muhacirleriz. Köy camiimiz eskiyip yıkılmaya yüz tutmuştu. Yıkıp köyümüze yeni bir cami yaptık. Ama eski minaresi sağlamdı. Yıkmaya kıyamadık ve öylece bıraktık. Bize atalarımızdan kalan bu minare köyümüze güzellik katıyor. Köyümüze gelenler minareyi görüp camiyi göremeyince şaşırıyor. Biz işin aslını anlatınca fotoğrafını çekiyorlar” dedi.

Burak Türker