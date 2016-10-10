Türkiye'de köyde kurulan tek üniversite olma özelliği taşıyan Kapadokya Meslek Yüksekokulu'nun öğrenci sayısı 3 bin, köy nüfusu ise bin 501. Köyde üniversite kurma fikrinin ilk zamanlarda tuhaf karşılandığını ifade eden Kapadokya Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Arda Çakır, öğrenci sayısının köy nüfusundan fazla olmasının, köy için ciddi bir ekonomik girdi oluşturduğunu söyledi. Çakır, okula dair şu bilgileri verdi:

"Kapadokya Meslek Yüksekokulu 2005 yılının Kasım ayında Mustafapaşa’da kuruldu. İlk yerleşkemizi Mustafapaşa’da açtık. Köyde bir üniversite kurma fikri aslında biraz zor ve uç bir fikir gelebilir ama tarihi dokusu ve eğitimli insan sayısından dolayı Mustafapaşa bu iş için çok uygun bir yerdi. Şu an 12'nci yılımızdayız ve çok doğru bir karar verdiğimizin farkındayız. 25 farklı programda eğitim vermekteyiz. Bu 25 farklı programın dördü İstanbul’da, ikisi uzaktan eğitim ve geriye kalanı Mustafapaşa yerleşkesinde yer almaktadır. Toplam 4 bin öğrenci var. Bu 4 bin öğrencinin 3 bini Mustafapaşa’da eğitim görmektedir ve bu sayı köy nüfusunun iki katına denk geliyor."

Çoğunlukla Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Aksaray illerinden gelen öğrenciler de köyde eğitim almaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Aşçılık bölümü 2. sınıf öğrencilerinden Buse Zaimler, "Ben buraya Balıkesir’den geldim. Burada olmaktan mutluyum ve okulu seviyorum. İlk geldiğimde şaşırmıştım. Çünkü her yer taş. Ortamın nasıl olduğunu bilmiyordum. Bir de köyde okumak açıkçası biraz beni endişelendiriyordu. Ama buranın sıcak bir yer olduğunu fark ettim. Arkadaş çevrem, okulum, öğretmenim ve aşçılık bunları yenmemde biraz yardımcı oldu. Burada mutluyum" dedi.

Muhtar: "Köyümüzde bir canlılık yaşanıyor"

Mustafapaşa Köyü Muhtarı Gültekin Kan da, öğrencilerin köyü canlandırdığını belirtti. Kan, "Köyümüz geçimini turizmden sağlıyor. Son zamanlarda bilindiği üzere turist sayısı azaldı. Ama öğrencilerin varlığı bu açığı ortadan kaldırıyor. Burada çalışan 150’nin üzerinde bulunan personellerin 40 tanesini bizim köylülerimiz oluşturmaktadır. Bu ekonomik anlamda da köyümüze büyük bir destek vermektedir. Köyümüzde apartların sayısı yükselmeye başladı. Gelen öğrencilerimize daha güzel konaklama sağlamak amacıyla hizmet yarışı da başladı. Köyümüzde bulunan üniversite sayesinde sürekli gelişen bir köy olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Coşkun Sağlamdin