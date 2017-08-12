Bu koyun, şekerli çay tiryakisi

Kurban Bayramı için bin liraya satışa çıkarıldığı hayvan pazarında müşterisini bekleyen ‘Muhittin’ isimli koyunun sıra dışı alışkanlığı ile dikkat çekiyor. Esnaf ve vatandaşın yoğun ilgisini çeken kurbanlık koyun, sahibi tarafından ikram edilen şeker ve çayı geri çevirmiyor.

Koyunun sahibi Ahmet Çetinaslan, “Hayvanlarımıza çocuk gibi bakıyoruz” dedi. Çetinaslan, “Bunları biz oğlakken yetiştirmeye başlıyoruz. Onun için insan canlısı oluyorlar. Çağırdığımız zaman geliyorlar, çeşmeden su içiyor ona alıştırdık, elimizden su içiyor. Muhittin de şekerli çaya alıştı. Ne zaman versem geri çevirmiyor. Adeta tiryakisi oldu. Biz ona çocuk gibi bakıp besliyoruz” dedi.

Bakım, kalite ve büyüklüğüne göre kurbanlık fiyatlarının değiştiğini söyleyen esnaflar da kurbanlık hayvan fiyatının şuan için uygun olduğunu belirtiyor.

Canlı Hayvan Pazarı esnaflarından Ali Biricik, kurbanlık almak isteyen vatandaşların başka yerden değil, canlı hayvan pazarından almalarını istedi. Biricik, “Bayramın birinci gününden dördüncü gününe kadar burada hayvan var. Hiç kimse sıkıntı etmesin köylere gidip yüksek fiyatla mallarını almasın. Önceden üretici hayvanını burada satardı, ama şimdi dışarıda satarak bin liraya sattığı hayvanı seneye bin 500 liraya satıyor. Her zaman canlı hayvan pazarında fiyatlar düşüktür uygundur” dedi.

Halil Koyun