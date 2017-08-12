Diğer
Kategoriler

Bu koyun, şekerli çay tiryakisi

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı canlı hayvan pazarındaki kurbanlıklar arasında bulunan çay tiryakisi bir koyun herkesin maskotu oldu. Sahibi tarafından ‘Muhittin’ ismi verilen koyun, diğerleri sıcakta bol bol su içerken o şekerli çayı tercih ediyor.

Bu koyun, şekerli çay tiryakisi

12 Ağustos 2017 09:19
Bu koyun, şekerli çay tiryakisi - Tıkla İzle

Kurban Bayramı için bin liraya satışa çıkarıldığı hayvan pazarında müşterisini bekleyen ‘Muhittin’ isimli koyunun sıra dışı alışkanlığı ile dikkat çekiyor. Esnaf ve vatandaşın yoğun ilgisini çeken kurbanlık koyun, sahibi tarafından ikram edilen şeker ve çayı geri çevirmiyor.

Koyunun sahibi Ahmet Çetinaslan, “Hayvanlarımıza çocuk gibi bakıyoruz” dedi. Çetinaslan, “Bunları biz oğlakken yetiştirmeye başlıyoruz. Onun için insan canlısı oluyorlar. Çağırdığımız zaman geliyorlar, çeşmeden su içiyor ona alıştırdık, elimizden su içiyor. Muhittin de şekerli çaya alıştı. Ne zaman versem geri çevirmiyor. Adeta tiryakisi oldu. Biz ona çocuk gibi bakıp besliyoruz” dedi.

Bakım, kalite ve büyüklüğüne göre kurbanlık fiyatlarının değiştiğini söyleyen esnaflar da kurbanlık hayvan fiyatının şuan için uygun olduğunu belirtiyor.

Canlı Hayvan Pazarı esnaflarından Ali Biricik, kurbanlık almak isteyen vatandaşların başka yerden değil, canlı hayvan pazarından almalarını istedi. Biricik, “Bayramın birinci gününden dördüncü gününe kadar burada hayvan var. Hiç kimse sıkıntı etmesin köylere gidip yüksek fiyatla mallarını almasın. Önceden üretici hayvanını burada satardı, ama şimdi dışarıda satarak bin liraya sattığı hayvanı seneye bin 500 liraya satıyor. Her zaman canlı hayvan pazarında fiyatlar düşüktür uygundur” dedi. 

Halil Koyun 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!