Bu köyün yaşlıları gençlere taş çıkartıyor

Bir çok gencin çay tarlasına girmediği, çay toplamayı zor bulduğu şu günlerde 90 yaşındaki Sabri Demirel ve 86 yaşındaki eşi Şahver Demirel kendi çaylarını kendisi topluyor. Ayrıca karı koca 11 tane inek bakıyor, mısır ekiyor, odun yapıyor.

90 yaşında olan ve hala daha tarla işlerinden vazgeçmeyen 90 yaşındaki 6 çocuk babası Sabri Demirel, sağlığını çocukluğundan beri Kaçkarlar'a olan sevdasına bağlıyor. Demirel çocukluk yıllarında Kaçkar Dağları yaylalarında çobanlık yaptığını dile getirerek “Ben Kaçkar dağlarında küçükken çobanlık yaptım, inek bakardım. Ondan sonrada bolu dağında kamyon şoförlüğü yaptım. Daha sonra çeşitli işler de yaptım. 30 yıl kamyonculuk yaptım, Ankara’da taksicilik yaptım. Her işle uğraştım. Şimdide kendi tarlamla, çay bahçemle uğraşıyorum. Eskiden mısır yapardık, şimdi de yapıyoruz. Eskiden patates de dikerdik. Şimdi sabah kalkıyorum, elimi yüzümü yıkıyorum ahıra iniyorum ondan sonra ineklerimle uğraşıyorum. Hanıma yardım ediyorum. 11 tane ineğim var şu anda ahırda onlarla uğraşıyorum” ifadelerini kullandı.

Kendi çayını kendi topladığını, kızının tatil için Rize’ye geldiğinde yardımcı olduğunu ve işçi tutmaya hiç gerek duymadığını dile getiren Demirel “Toplarken illaki zorlanıyoruz ama hayatıma çalışarak devam ediyorum. Şimdiki gençler çaylıklarını yarılığa veriyorlar. Şu anda gerçi yarılık bile alan yok. Çay gelirinin üçte ikisini toplayan kişiye verirsen belki. İşçi tutayım dersen, bir kişinin bir günlük yevmiyesi 150 TL, yemeğini de vereceksin. Kısacası kolay iş yok” şeklinde konuştu.

Sabri Demirel’in 86 yaşındaki eşi Şahver Demirel ise çalışarak sağlıklı kaldıklarını dile getirdi. Demirel “Sabahları Saat 6.00’da kalkıyorum, iniyorum ahıra. İneklerin altını siliyorum, biraz yem atıyorum önlerine, ondan sonra sağıyorum. Sağdıktan sonra tekrar yemleyip ağırdan çıkıyorum. Köy yerinde iş çok. Eşimle beraber her işe yetişmeye çalışıyoruz” dedi.

76 yaşında tulum çalıyor

Aynı köyde yaşayan bir başka köy sakini Ahmet Kahramantürk ise 76 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkartıyor. O ise sağlığını 30 yıl önce sigarayı bırakmasına borçlu olduğunu dile getiriyor. Gençleri kötü alışkanlıklarını bırakması yönünde uyarmayı ihmal etmeyen Kahramantürk “Çay topluyorum, odun yapıyorum. Bir tane ağaç motorum var, onunla odun yapıyorum. Bir şeyler yapıp oyalanıyorum. Yaşımız 76, bir torunum bir ablam var onlarda İstanbul’da” dedi.

Efkârlandıkça tulum çalan Kahraman “Tulum olmazsa duramam. Efkarlandım zaman tulum çalıyorum. Çay alım yerinde çay alanlar bile, çay almayı bırakıp benim çaldığım tulumu dinliyorlar” diyerek tulum çalmanın hayatındaki önemini de dile getirdi.

Hasan Fehmi Demir

