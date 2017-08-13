Bu koyunlar en lüks yerde otluyor - Tıkla İzle

Kışın kayak kaymak için gelen turistler binlerce lira vererek Uludağ'daki pistlerin keyfini çıkarırken, karların erimesiyle birlikte otların çıktığı pistlerde bölgedeki çevre köylerde bulunan hayvan sürüleri otluyor. Oteller bölgesindeki 2 bin rakımlı pistlerin bulunduğu alanda çıkan envai çeşit otları yiyen hayvanlar, daha lezzetli ete sahip oluyor. Ağzının tadını bilen vatandaşlar ise buralarda otlayan hayvanları normal fiyatından daha yüksek fiyata alarak kurban ediyor.

Karların erimesiyle birlikte kayak pistlerinin hayvanlara kaldığını ifade eden çobanlar, "Burada koyun otlatıyoruz. Burası oteller bölgesi. Kışın vatandaşların kayak yaptığı yerleri yazın koyunları otlatarak değerlendiriyoruz. İnsanlar kışın burada kayıyor. Pistler yazın bize kalıyor. 150'ye yakın hayvanımızı Haziran ile Eylül arasında otlatıyoruz. Aşağı alanlar kuruyunca buraları yeşil kalıyor" dedi.

Burak Türker - İdris Altun