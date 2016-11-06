Öğrencilerin "Free Butik" ismini verdikleri çalışma "Paylaşmak Güzeldir" projesi ile ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor. Projeyi hayata geçiren Gülşen Erberk, Feyza Balcı, Kezban Eryılmaz, Ayten Sevinç ve Ayşe Bilgiç isimli öğrenciler gelen yardımları önce türlerine göre ayırdı, ardından okulun kütüphanesinde bir bölüm oluşturarak raflara dizdi. Adeta bir butiği andıran kütüphanenin bir bölümü ihtiyaç sahiplerini beklemeye başladı. İhtiyaç sahipleri ise okulun Müdür Yardımcısı Numan Demirel’in saha araştırması sonucu belirlendi. Rehberlik servisinin de destek verdiği proje sonucu okulun kütüphanesinin bir kısmı kitaplarla diğer kısmı ise giyecek ve oyuncaklarla doldu. Okulların sadece öğrenciler için değil çevreleri için de bir çekim merkezi haline gelmesi gerektiği düşüncesi ile böyle bir projeye başladıklarını söyleyen Okul Müdürü Hüseyin Kurnaz, "Öğrencilerimizin de desteği ile güzel sonuçlar aldık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Okul Müdür Yardımcısı Numan Demirel proje fikrini ortaya atarak duyarlık oluşturan Mehmet Özgür Bozkurt’a teşekkür ederek, "İnsanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır" hadisini hatırlatıp projenin sosyal içeriğine vurgu yaptı. Çevremizdeki gariban ve yetimlerin Allah’ın birer emaneti olduğuna inandığını söyleyen Demirel, aracı olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Proje kapsamında toplanan oyuncak, elbise ve ayakkabıların çevredeki ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtıldıktan sonra kalanların Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı görevlilerine teslim edileceği öğrenildi.

Mehmet Özgür Bozkurt