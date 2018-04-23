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Bu lokantanın tüm çalışanları kadın

Balıkesir’de kadın girişimcinin çalıştırdığı lokantanın tüm çalışanları kadın. Ellerinin hamurlarıyla en tatlı yemekleri yapan kadınlar erkek meslektaşlarına taş çıkarıyor.

Bu lokantanın tüm çalışanları kadın

23 Nisan 2018 10:02

2 çocuk annesi Havva Bulut 10 yıldan bu yana Balıkesir Devlet Hastanesi karşısındaki lokantanın işletmeciliğini yapıyor. Lokantanın sahibi kadın olunca, çalışanları da kadınlardan oluşuyor. 

Hazırladığı yemekleri çalışma arkadaşları ile birlikte servis eden Havva Bulut, işini severek yaptığını söyledi. Kendisinden başka 3 kadının daha çalıştığı lokantanın yemeklerinden müşterilerinin de memnun olduğunu bildiren Bulut, "Biz bu işe sıfırdan başladık. Allah’a şükür müşterimiz de iyi. Sabahın erken saatinde yemekleri hazırlıyoruz. İşletmeciliği biz bayanlar yapıyoruz. Müşterimiz de memnun. Fiyatlarımız uygun. Hizmet etmeye uğraşıyoruz. İşimizi severek yapıyoruz” dedi. Sevtap Gümüşkuyu da, "Bu lokantayı biz bayanlar işletiyoruz. Okuyan çocuklarım var. Burada çalışarak evimize destek oluyoruz. İşimizi severek yapıyoruz. İnsanlara hizmet etmekten mutluyuz” dedi.  

Fatma Talay
 

 

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