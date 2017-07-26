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Bu maç çok özel: Futbolun efsanelerinden genç tutuklu ve hükümlülerle maç

- Futbolun efsaneleri ile genç tutuklu ve hükümlüler, parmaklıklar ardında maç yapacak

Bu maç çok özel: Futbolun efsanelerinden genç tutuklu ve hükümlülerle maç

26 Temmuz 2017 12:20

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın hayata geçirdiği “Futbolun Efsaneleri Genç Hükümlülerle Buluşuyor” projesiyle Türk futbolunun efsane isimleri, Trabzon Bahçecik’te bulunan E Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü ve tutuklu olan gençlerle bir araya geliyor. 

Adalet Bakanlığı’nın işbirliğiyle birlikte Proje Koordinasyon Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği etkinlikte, Ceza ve İnfaz Kurumlarında hükümlü ve tutuklu olan gençlerin, eski milli futbolcular Ali Gültiken, Semih Yuvakuran, Hasan Şaş, Hami Mandıralı ve Oğuz Çetin’le beraber vakit geçirmeleri, gençlerin sosyalleşmesi ve sosyal rehabilitasyonuna katkı sunulmasını amaçlanıyor.

Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile cezaevi yetkililerinin tamamladığı hazırlıkların ardından Cuma günü Bahçecik E Tipi Kapalı Cezaevine gidecek olan futbolun efsane isimleri, burada yapılacak olan panelde tutuklu ve hükümlülere tecrübelerini anlatacak, onların sorularını yanıtlayacak. Panelin ardından Avrasya Aşıklar Derneği Başkanı Aşık Zeki Erdali'nin sazıyla-sözüyle milli ve manevi değerlere vurgu yapacağı programının devamında, efsane futbolcular gençlerle birlikte cezaevi içindeki halı sahada 45 dakikalık bir gösteri maçı yapacak. 


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