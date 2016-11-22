Akşehir Belediyesi, Sosyal Belediyecilik hizmetleri kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların ücretsiz olarak yararlanması amacıyla ‘İsraf Etme, Yardım Et’ projesini başlatarak Yeni Belediye Sarayı girişindeki bir büroyu konuyla ilgili mağaza olarak düzenlemişti. Yaklaşık bir yıldır faaliyet gösteren mağazadan ihtiyaç sahibi vatandaşlar hiçbir ücret ödemeden giysi ve ayakkabı aldılar.

Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya “İsraf Etme Yardım Et” mağazasının ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından büyük ilgi değinerek “Bu mağazamıza hemşehrilerimiz ihtiyaç fazlası olan yeni yada fazla yıpranmamış elbiseleri getiriyorlar. İhtiyacı olan hemşehrilerimiz de bedenlerine uygun olan kıyafetleri ve ayakkabıları mağazamızdan alarak ihtiyaçlarını gideriyorlar. Mağazamızı faaliyete geçireli yaklaşık 1 yıl oldu. Bu zaman zarfında 63 hemşehrimize ayakkabı yardımı yapılırken 770 hemşehrimize de kıyafet yardımı yapıldı. Bu mağazamızı ayakta tutan; buraya elbise yardımı, ayakkabı yardımı yapan hemşehrilerimize bu vesileyle teşekkür ediyorum ve o yardımların devam etmesini diliyorum. İhtiyacı olan tüm hemşehrilerimizi de hiç çekinmeden mağazamıza bekliyoruz. Buradaki görevli bayan personelimiz eşliğinde giyinme kabinlerinde kıyafetlerini deneyerek burada ihtiyaçlarını giderebilirler. Evimizde gereksiz yer kaplayan ve israf olmaması anlamında ihtiyacımız olmayan elbiseleri lütfen ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefleyelim. Bu kampanyamıza destek veren tüm Akşehirli hemşehrilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Proje kapsamında vatandaşlar; evlerindeki giymedikleri, fazla yıpranmamış giysileri veya mağazalardan satın aldıkları yeni giysileri ya da ayakkabıları, proje mağazasına bağışlayabilecekler. Giysi ve ayakkabı yardımı yapmak isteyen ya da konu ile ilgili bilgi almak isteyenler, Akşehir Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü’nden detayları öğrenebilecekler.

Cemal Filiz