Bu mahallede 100 yıldır elektrik yok

Mahallenin en yaşlısı olan 86 yaşındaki Nazlım Arslan son dileğinin ölmeden elektrik görmek olduğunu söylerken, 8 yaşındaki astım hastası Alpay Arslan ise solunum cihazını jeneratör yardımıyla kullanabildiğini ve artık elektrik bağlanmasını istediğini dile getirdi.

Manisa'nın Gördes ilçesinin kırsal kesimindeki Boyalı’nın bir mahallesi olan Eşti’de yaklaşık 100 yıldır elektrik yok. 5 yıl önce abonelikleri kabul edilmesine rağmen elektrik alamayan mahalleliler, 21. yüzyılda gaz lambası ve çıra ile aydınlanırken son arzularının ölmeden elektriğe kavuşmak olduğunu söyledi.

Gördes'in 429 nüfuslu Boyalı Mahallesine 5 kilometre uzaklıktaki Eşti Mahallesi hayvancılığın gelişmesiyle son 20 yılda cazibe merkezi haline geldi. Ancak 6 hanede yaklaşık 25 kişinin oturduğu Eşti'ye 100 yıldan bu yana elektrik verilmemesi nedeniyle mahalleliler zor şarlar altında yaşıyor. Evlerinde elektrik olmayan mahalle sakinleri gaz lambası ve çıra ile aydınlanıyorlar.

530 küçükbaş hayvanla dışarıya hiç göç vermeyen Eşti Mahallesi sakinleri elektrik bağlanması için bugüne kadar çalmadık kapı bırakmadıklarını belirtti. Tamamen hayvancılıkla uğraşan mahalle sakinleri ilgili yerlere gerekli resmi başvurularını yaptı. Verilen mücadele sonunda elektrik aboneleri gerçekleştirildi. Elektrik dağıtım firması tarafından mahalleye 2019 yılına kadar elektrik verileceği belirtildi. 5 yıldır elektrik alabilmek için mücadele eden mahalle sakinleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’dan elektrik sorunlarının çözülmesi için yardım istedi.

Mahallede doğup büyüyen ve bugün 50 yaşında olan Ali Arslan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Mahallemizde Osmanlı zamanından beri elektrik bağlantısı yok. Ben 50 yaşındayım elektrik yüzü hiç görmedim. Günlük hayatta yaşam ihtiyacı olan ışığı, çürümüş ağaç içi çıra ile karşılıyoruz. Hayvanlarımızın doğum zamanı kontrollerini çıra ile yapıyoruz. 86 yaşındaki babam Nazlım Arslan, 80 yıldır burada hiç elektrik yüzü görmedi. 5 yıl önce yaptırdığımız elektrik projemizden halen cevap yok. Proje onaylandığında ben 45 yaşındaydım şimdi 50 yaşına girdim. Belki de seneye çıkmam yani bir gün elektrik yüzü göremedim. Elektrik için TEDAŞ'a Gördes'te gerekli olan her yere başvuru yaptık. Kimse bizimle ilgilenmedi. Muhtarımız ilgilenmiyor” dedi.

Cumhurbaşkanından yardım istedi

En yakın elektriğin 2 kilometre bir mesafe olduğuna değinen Ali Arslan, mahalleleri için 36 elektrik direğin yeteceğini ve bunun da verilmediğini belirtti. Geçimlerini küçükbaş hayvancılıkla sağladıklarını belirten Ali Arslan, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmek istiyorum. Bizim sesimizi duysun bizim sorunumuzla ilgilensin. Başbakanımız Binali Yıldırım da görsün. Yani biz burada mağdur durumdayız. Bizim tek geçim kaynağımız hayvancılık burada abim var 70 yaşında adam daha elektrik yüzü görmedi. Mağdur durumdayız. Bizim sesimizi duysunlar artık 5 yıl öncesi direklerin yerleri belli oldu yerleri hazırlandı. Numaraları vuruldu. Ama kimse ilgilenmedi. Bir de astım hastası çocuğum var 8 yaşında Alpay Arslan. Elektrik olmadığı için bunun tedavisini jeneratör ile karşılıyoruz. 86 yaşındaki babamın ölmeden elektrik bağlandığını görmesini istiyorum Cumhurbaşkanımızdan istiyorum” diye konuştu.

“Biz de Allah’ın kuluyuz”

Mahalleye 6 yaşındayken geldiğini ve 80 yıldır mahallede oturduğunu anlatan Nazlım Arslan ise, “80 yıl oldu buraya geleli. 86 yaşındayım durduğum yerde çıra ile aydınlanıyoruz. Bizde Allah'ın kuluyuz yetkililerden elektrik istiyoruz” dedi.

Arslan ailesinin büyük oğlu 67 yaşındaki Hakkı Arslan da şunları söyledi: “67 yaşındayım. Bu yaşıma kadar elektrik görmedim. Günlük ihtiyaçlarımızı çıra ve lamba ile karşılıyoruz. 5 yıl önce elektrik direkleri için yerleri hazırlandı. ‘Tamam, olacak’ dediler ama daha bir icraat yok. 4 çocuğum ve torunlarım var. Elektriksiz yaşıyoruz. Yetkililerden elektrik sorunumuzun çözülmesini istiyoruz”

Mahalle sakinlerinden Abdullah Uşmak da yaptığı açıklamada, “Ben 1980 yılında buraya geldim. Yanımdaki komşularımın 60 ila 70 dönüm arazileri var. Elektrik olmadığı için elektriği olan köylere taşındılar. 600 metre veya 1000 metre ileride komşularımızda elektrik var. 5 yıl önce elektrik için müracaat yaptık bizlere 2019 yılına kadar bekleyeceksiniz diyorlar. Yetkililerden biran önce bu duruma müdahale yapmalarını istiyorum” dedi.

Okul dışındaki hayatı küçükbaş hayvanlarla geçen 8 yaşında Boyalı İlköğretim Okulu 1'ci sınıf öğrencisi ve astım hastası Alpay Arslan ise rahatsızlığından dolayı sık sık solunum cihazı ve jeneratöre bağlanmak zorunda kalıyor. Elektrik olmadığı için babası tarafından alınan jeneratör ile tedavisini sürdürebilen minik Alpay, “Yetkililerden elektrik istiyorum” dedi.

Ali Arslan'ın yengesi olan 63 yaşındaki Azize Arslan da yaptığı açıklamada, “13 yaşımda Demirci'den buraya geldim. 50 yıldan bugüne elektrik yüzü görmedim. Yetkililerden elektrik istiyorum” diye konuştu.

Recep Şener

