Bu mantar toprakta üretilmiyor

Makine Teknikeri Harun Çiğdem yurt dışında gördüğü mantar yetiştirme sistemini Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde gerçekleştirmeye başladı. Isı yalıtımlı çadırda 1.5 ay önce başladığı mantar üretiminden kazanç elde etmeye başlayan Çiğdem, Genç Çiftçi projesinden aldığı hibe ile işe girdiğini belirterek, "1 yıllık araştırmalar sonucunda böyle bir işe girmeye karar verdim. Tarım ilçeden Genç Çiftçi projesinden aldığım hibe desteği ile bu işe başladım. Almanya'da staj yaparken bulunduğum vilayette böyle bir mantar tesisi vardı. Gidip orayı gezdim ve burada oluyorsa Türkiye'de de olur diyerek bu kültür mantarını yapmaya karar verdim" dedi.

Mantarın yapım aşaması hakkında bilgi veren Çiğdem, "Bu mantarın adı istiridye mantarı. Bildiğimiz kavak mantarının kültürü oluyor. Tamamen yetişme evresi 18 günlük karanlık bir odada 25 ile 29 derece arasında bir kuluçka döneminden başlıyor. Sonrasında pinlerin atmasıyla beraber nem oranının arttırılması, karbondioksit oranının düşürülmesi, ışığın ve nemin dengelenmesiyle birlikte mutfağımıza kadar giden bir süreci var" dedi.

Mantarları steril ve korunaklı bir ortamda poşetlerin içinde ürettiğini söyleyen Çiğdem, "Poşetlerin içinde pamuk ve mantar sporuna sarılmış kuş yemi var. Mantar küften oluştuğu için karanlık kuluçka döneminde mantar küfünün torbayı tamamen sarmasıyla ve kuluçka dönemi bittiğinde deliklerden pinlerin çıkmasıyla gerçekleşiyor" dedi.

1 buçuk ay önce başladığı işte 1 aydır hasat yaptığını ve satışlarının çok iyi gittiğini söyleyen Harun Çiğdem, "Bu işi büyütmeyi düşünüyoruz. Şu anda içeride 10 ton kompos var. 10 ton kompostan yüzde 25 mantar alıyoruz. Bu da 2 buçuk tona tekabül ediyor. Şu ana kadar 1 buçuk ton mantar hasat ettik. Ve 1 tonumuz daha var. Ve o 1 tonun da hasadını yapınca komposları değiştirerek ikinci bir döneme hazırlık yapacağız" şeklinde konuştu.

Ürettikleri mantarların zehirli olmadığını da söyleyen Çiğdem, zehirli mantarların özellikle doğada yetiştiğine dikkat çekti. Yetiştirdiği ürünlerin lezzetli olduğunu ve pazarda kilosunu 15 liradan satışa sunduğunu belirten Çiğdem, "Ürünün cinsine göre lezzeti ve tadı farklı olur ama herkesin de damak tadı ayrıdır. Ben bunu daha lezzetli buluyorum fakat şu da bir gerçek ki ormandaki topladığımız doğal mantarın yerini hiç bir şey tutamaz" dedi.

Mantarın faydalarının saymakla bitmeyeceğini ifade eden üretici Harun Çiğdem, "Mantarın sağlık açısından bir çok faydası var. Antioksidan bir özelliği var. Kolesterolü dengeliyor. Antibakteriyeldir ve besin değeri yüksektir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, kabızlığı önler. Yüksek tansiyonu düşürür. Anemiyi engeller ve aynı zamanda da ilaç yapımında kullanılır. Ülkemizde de ilaç sanayinde talebi yüksektir" dedi.

Mantardan yapılacak yemekler hakkında da bilgi veren Çiğdem sözlerini şöyle sürdürdü:"Ben mantarı tepside kaşarlı olarak fırında seviyorum. Ama domates biberle saç kavurma tarzı yapılabilir. Et güvecine atılabilir. Aynı zamanda soğuk meze, salata ve turşusu da yapılabilir"

Taşkın Sarıca - Hüseyin Tokmak