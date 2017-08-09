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Bu minibüsten sağ çıktılar...

Elazığ’da yaklaşık 200 metre uçuruma yuvarlanan ve hurdaya dönen minibüsten baba-kız, sağ kurtuldu.

Bu minibüsten sağ çıktılar...

09 Ağustos 2017 12:44
Bu minibüsten sağ çıktılar - Tıkla İzle

Kaza, Sivrice ilçesinin Alaatin köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Resul Kayatuzu, kızı Güllü ile birlikte Alaatin köyünden, fasulye sulamak için tarlasına doğru yola çıktı. 23 KB 457 plakalı minibüs ile stabilize yolda ilerleyen sürücü Kayatuzu'nun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kaynarca Deresine uçtu. Yaklaşık 200 metre yuvarlanan minibüs, uçurumun yarısında durdu. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçtan sağ kurtulan baba ve kız, ekiplerin çalışması sonucu uçurumdan çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay anını gören Beti Karasu, “Ben bir arkadaşımla buradaydım. Minibüsün yuvarlandığını gördük. Koşa koşa gittik. Arkadaşım sürücüyü çıkardı bende kızı çıkardım. Ölü yok. 2 yaralı var. Ben başlarında bekledim. Zaten sonra köye ve yetkililere haber verdik” dedi. 

Kamil Can Kılıç

Etiketler: elazığ, kaza, minibüs


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