Rusya Federasyonu Milli Güvenlik Akademisi Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Talat Enveroviç Çetin, Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından düzenlenen ’Rusya Uçağının Düşürülmesinin Ardından Türkiye Rusya İlişkileri’ konulu konferansa katıldı. Ümit Doğanay Arınç Kültür Merkezi’nde Türk asıllı Rus olan Başkan Yardımcısı Talat Enveroviç Çetin tarafından verilen konferansa Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı. Konferansta Başbakan Binali Yıldırım’ın bugün gerçekleştirdiği Rusya temaslarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Çetin, 15 Temmuz’u planlayan güçlerin Türkiye üzerinde ekonomik darbe girişiminde bulunmaya çalıştığını belirterek, "Gerçekten çok zaman geçmeden gördüğünüz gibi ülkedeki eski kırıntılarla ülkedeki besledikleri ekonomik güçlere emirlerini ve direktiflerini vererek Türkiye’de dövizi yükselterek ekonomiyi durdurarak umutsuzluk fısıltıları yayarak ekonomik kriz darbesi yapmaya başladılar. Hemen aynı 15 Temmuz çağrısı yapar gibi sayın Devlet Başkanı halka ’Cebinizdeki parayı bozdurun’ dedi. Herkes de tabi ki dinleyenler ve özellikle gönül verenler paralarını bozdurup Türk ekonomisine Türk parasına, altına yatırmaya başladılar. Ama tabi bu küçük eylemler bu büyük saldırıyı durdurmaya yeter miydi? Yetmezdi. Bu yüzden özellikle tam bugünlerde Sayın Başbakan Binali Yıldırım’ın Rusya Federasyonu ziyareti çok anlamlı ve önemli oldu" dedi.

"DOLAR VE EURO ALMA İHTİYACI KALMAYACAKTIR"

Türkiye ve Rusya arasında yapılacak ticaretin milli paralarla yapılması görüşmeleriyle ilgili konuşan Çetin, "Çünkü ziyaretten kısa bir süre önce aynı hafta içinde 3. kez görüşen Türk ve Rus liderleri son görüşmelerinde Türkiye ile Rusya arasında yapılacak alışverişin, ticaretin artık dolarla Euro’yla değil milli paralarla yapılması gerektiğini, tam olarak bunun Rusya tarafından da mantıklı ve kabul görmesi ki bu planlanmış ve hazırlanmış bir şey değil son dakikalarda Sayın Erdoğan’ın telefonuyla Putin’e yeni söylenmiş bir olaydı. Buna rağmen Rusya bununla ilgili bir hazırlık yok ama çok mantıklı ve mümkün mesajı vererek olumlu adın atacağı mesajını verdi. Türkiye’nin yine siyasi yönde yaptığı önceliği ekonomik yönde de yapmış olması artık sadece Türkiye Rusya arasında değil, Çin Rusya arasında, Hindistan Rusya arasında Türkiye Çin arasında yapılacak ticaretin de milli paralarla yapılmasının öncüsü olacaktır. Artık durup dururken ABD’ye gidenler dışında, Avrupa’ya gidenler dışında dünyanın doğusuna gidenlerin dolar ve Euro alma ihtiyaçları kalmayacaktır. Manevi olarak batının moralini bozan doğunun moralini yükselten iyi bir hamleydi" diye konuştu.

"TÜRK HALKINA AJİTASYON YAPIP HALEP’İ GÜNDEME GETİRİYORLAR"

Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler ve Türkiye ile Rusya arasındaki Ortadoğu üzerindeki ilişkiler üzerinden değerlendirmelerde bulunan Çetin, "DAEŞ ve benzeri örgütlerin PYD dahil militan sayısının azaldığını görenler Türk halkına ajitasyon yaparak iki de bir Halep’i gündeme getirip ’Rusya madem iyi bir komşu. Madem iyi bir müttefik. Neden Halep’i bombalıyor? Neden Halep’te çocuklar ölüyor?’ gibi benim de içimi yakan, benim de bir Müslüman Türk olarak hüzünle baktığım olayı başkan yönde ajitasyon yaparak kullanmaya başladılar. Çözümden bahseden kimse yok. Herkes ’Neden bombalıyor, neden bombalıyor?’ Çözümle ilgili yorum yapan var mı? Yok" dedi.

"BATILI ÜLKELER MUSUL’DA ORTAÇAĞ KATLİAMI YAPMAKTADIR"

ABD ve batılı ülkelerin gözlerini Musul’a diktiğini ve orada katliam yaptıklarını belirten Çetin, "Bir yandan da işin en acı tarafı ise Halep’te ve Fırat Kalkanı’nda Türkiye’nin ve Rusya’nın ittifakını başarılı olduğunu gören ABD ve batı, aniden düğmeye basarak Musul’a vurmaya başladı. Sanki Musul’daki tehlike dün çıkmıştı. Sanki Musul 3 yıldır işgal altında değildi. Ama bu operasyon aslında Türk-İslam dünyası için dile getirilmeyen bir acıydı. Şu anda ABD ve müttefiki batılı ülkeler Musul’da ortaçağ katliamı yapmaktadır. Orada Türk basını ve tarafsız basın olmadığı için 1 milyon nüfuslu şehir koridorsuz, aralıksız bombalanmaktadır. Bununla ilgili Türkiye’den hiçbir ses çıkmamaktadır. Hatta Musul’un varlığından bile kimse bahsetmemektedir. Ama bakınız orada nüfus 250 bin Halep’te, Musul 1 milyon. Şimdi akrabalıkları ve diğerler şeyleri söyleyerek başka bir kastım yok ama Halep’teki nüfus Arap, Kürt ve diğer unsurlar, Musul’da ciddi bir Türkmen nüfusu var. Yani orda ölülerin çoğu Müslüman Türk. Bunları ayırmak istemiyorum ama neden acaba Musul’daki ölümlere göz yumuluyor" diye konuştu.

"HALEP’TE DÜN TEKLİF EDİLEN İNSANI MOLANIN ASIL AMACI TERÖRİSTLERİ KORUMAK"

Birleşmiş Milletler’in Halep’te istediği 7 günlük insani molanın Rusya ve Çin tarafından veto edilmesinin Türkiye’ye yanlış anlatıldığını savunan Çetin, "BM’nin istediği Halep’te 7 günlük mola Rusya ve Çin tarafından veto edildi. ’Buyurunuz Rusya ve Çin ölümleri destekliyor’ demek istiyorlar. Dün BM toplantısında Halep’te insani mola isteyen BM, ABD ve batı bu insani molanın DAEŞ’e de verilmesini istedi. Yani insani mola adı altında destek verdikleri teröristlerin ölmesini engellemek istiyorlar. Türkiye maalesef her nedense işin gerçeğini en son duyuyor. Bunu biz duyurduk. İşin aslını biz duyurduk ki Türk halkı da tüm dünya da işin gerçeğini öğrensin. Halep’te dün teklif edilen insani molanın asıl amacı teröristleri korumak. Teröristlerin tekrar toparlanmasını sağlamak. Rusya ve Çin’in veto etmesinin sebebi sadece bu" dedi.

Rusya Federasyonu Milli Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı Talat Enveroviç Çetin, konferansın sonunda öğrencilerin ve akademisyenlerin sorularını cevapladı.