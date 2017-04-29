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Bu muhabbet kuşu kaykay yapıyor

Eski milletvekili Fatih Han Ünal’ın yavruyken alıp büyüttüğü muhabbet kuşu Boncuk’un en sevdiği oyuncağı kaykay. Muhabbet kuşunun kaykay kullandığını görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

Bu muhabbet kuşu kaykay yapıyor

29 Nisan 2017 10:18
Bu muhabbet kuşu kaykay yapıyor - Tıkla İzle

Yavruyken aldığı muhabbet kuşunun “Tam bir insan dostu” olduğunu söyleyen Fatih Han Ünal, Boncuk’un daha önceden kızının oynadığı kaykayı nasıl keşfettiğini anlattı. Boncuk’un önce kaykayın üzerinde dengede durmayı öğrendiğini söyleyen Ünal, daha sonra ip yardımı ile çektikleri kaykayı kullanmaya öğrendiğini belirtti.
Boncuk’un en sevdiği oyuncağın kaykay olduğunu ifade eden Ünal, “Biz bir gün kaykayı önüne koyduk, kendisi geliştirdi. Önce ip ile çektik, daha sonra ipi bizim çektiğimizi fark etti sonra bizi taklit ederek kaykayın üzerine çıkıp ipini ağzına alıp kendisi çekecekmiş gibi yapmaya başladı. Daha sonra ipi çıkardık bu kez kaykayı kendisi sürmeye başladı. Kaykay üzerinde takla atıyor, kaykayı çeviriyor, kaykayı alıp başka odaya taşıyor, bazen kaykayı saklıyor ve bizimle saklambaç oynar gibi kaykayı bulmamızı istiyor. Bulup yerine koyduğumuzda ise cıvıldamaya başlıyor. Kaykayını çok seviyor, kaykayı ile bize poz veriyor“ dedi.

Zeynep Babacan - Nurullah Geylani
 

Etiketler: fatih han ünal, KAYKAY


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