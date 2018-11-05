Bu okulda adliye de var, cezaevi de...

Osmangazi ilçesinde bulunan Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet Bölümü öğrencileri derslerini gerçeğiyle birebir aynı duruşma salonlarında hakim, savcı, avukat, suçlu ve davacı eşliğinde işliyor. Öğrenciler, uygulamalı dersler sayesinde ileride yapacakları meslekleri daha yakından tanıma fırsatı buluyor. Adalet bölümünü okuyan öğrenciler, uygulama sınıflarında, senaryo gereği mahkeme kuruyor ve suçluları yargılayıp cezaevine gönderiyor. Ayrıca öğrenciler, okul içinde demir parmaklıklar ile kaplanan ve içerisinde maket mahkumların konulduğu cezaevinde mahkumların üst aramalarının nasıl yapıldığını, kelepçenin ne şekilde takıldığını öğreniyor.

Öğrencilerin teoride öğrendiklerini pratiğe dökmek için okul yönetimi tarafından gerçek mahkeme salonunu aratmayacak şekilde donatılan sınıfta senaryo gereği eşini bıçaklayan ve cezaevinde bulunan sanığın duruşması gerçekleştirdi. Cübbelerini giyerek hakim, savcı, avukat olan öğrenciler, mahkeme salonundaki yerlerini alarak celseyi başlattı. Diğer öğrenciler ise izleyici koltuklarına oturdu. Senaryo gereği cezaevinden mahkemeye getirilerek sanık sandalyesine oturtulan öğrenci, hakimin sorularını cevapladı. Temsili mahkemede sanık, sanık avukatı, tanık, mağdur ve mağdur avukatı dinlendikten sonra savcı mütalaasını okudu ve hakim kararı açıklayarak yargılamayı bitirdi. Ceza alan sanık ise okulun içindeki cezaevine gönderildi.

Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Adalet bölümünü okuyan öğrenciler mezun olduktan sonra adliyede infaz koruma memurluğu, mübaşirlik ve zabıt katipliği alımlarında öncelikli hak elde ediyor.

Okullarındaki Adalet Bölümüyle ilgili bilgi veren Okul Müdürü Ali Cihan, “Bursa'da adalet alanı olan meslek lisesi bizim okulumuz. Okulumuzda zabıt katipliği ve infaz koruma memurluğu dallarında öğrencilerimizi sektöre yetiştiriyoruz. Amacımız öncelikle hukuk fakültelerine öğrenci yetiştirmek eğer akademik eğitimi tercih etmeyen öğrencilerimiz varsa bu öğrencilerimizle adliyede zabıt katipliği, ceza evlerinde infaz koruma, ilerde yazı işleri müdürlüğü ve ceza evi müdürlüğü gibi önleri açık meslek alanlarında eğitim vermeye devam ediyoruz. Adalet alanımız okulumuzda atölyeleriyle tam donanımlı birebir mevcut adliyelerde olmayan duruşma salonumuzla ve övünecek atölyelere sahibiz” dedi.

Adalet Bölümü Öğrencisi Aysıla Kavlak, “Ben bölümümü çok seviyorum. Tekrar bölüm seçme şansım olsaydı burayı seçerdim. Öğretmenlerimizin bize destekleri çok fazla burada derslerimi uygulamalı bir şekilde işleyerek öğreniyorum. O bakımdan bizde kalıcılığı daha oluyor. İleriki hayatımda bu bölümümden devam etmek ve hakim olmak istiyorum. O yüzden hakim olabilmek için bu derslerin bana yardımcı olabileceğini gerçekten düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Okulun Adalet Alan Öğretmeni Nurgül Akbulut, “Adalet alanını amacı Adalet Bakanlığı merkezine, taşra teşkilatlarına ve ceza evlerine nitelikli yardımcı personel yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda okulumuzda zabit katipliği ve infaz koruma dalı mevcuttur” diye konuştu.



Burak Türker