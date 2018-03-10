Bu okuldan mezun olanların işi hazır

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren İskur tekstil arasında öğrencilerin istihdamı konusunda protokol imzalandı. İskur tekstil binasındaki toplantı salonunda düzenlenen törene Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Ensari, İskur Tekstil Şirketi Genel Müdürü Ekrem Kul, Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sezai Güçmen, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Burada Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Ensari İskur Tekstil Şirketi Genel Müdürü Ekrem Kul arasında tekstil teknolojileri bölümü öğrencilerin mezuniyetlerinin ardından istihdam edilmelerine yönelik protokol imzalandı.

Öğrenciler mezun olduktan sonra istihdam edilecek

Daha sonra İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sezai Güçmen, tekstil teknolojileri alanı ile birlikte toplam 7 alanı okul bünyelerinde bulundurduklarını söyledi. Güçmen, “2013 yılından beri özellikle İskur ile bizim, son sınıf öğrencilerinin işletme becerisi aldıkları fabrikada bulunuyoruz. Fabrikamız ile olan iş birliğimizi, iletişimimizi gün itibari ile protokol ile resmileştirdik. Bu protokol ile tekstil teknolojisi alanında okuyan öğrencilerimiz son sınıfa geldiğinde, işletmede beceri eğitimlerini bu fabrikada alacaklardır. Mezun olduktan sonra da bu öğrencilerimizin tamamı bu fabrikada çok rahat bir şekilde istihdam edilecektir. Biz tekstil teknolojisi alanının bulunduğu tek okul olma hasebiyle, Diyarbakır’da tekstilkent projesinin gelişmesi ile birlikte öğrencilerimizin tekstil teknolojileri alanını tercih etmeleri telkininde bulunabiliriz. Tekstil teknolojileri alanında 126 öğrencimiz mevcut, bunun üçte birlik kısmı son sınıfta” dedi.

“Mezun olan öğrenciler yetmiyor”

Daha sonra konuşan İskur Tekstil Fabrikası Genel Müdürü Ekrem Kul, kendilerinin 4 yıl önce bu fabrikayı burada yapmaya karar verdiklerinde eğitimin liyakatın bilimle beraber sanayide olması gerektiğine hep inandıklarını söyledi. Kul, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu bağlamda, ülkemizde hep eksiklik olan eğitim ile sanayinin işbirliği projeleri, sahada öğrencilerin pratik yapabilmesi önündeki engelleri biliyoruz. Burada biz algıyı kırıp bunu bilimde eğitimde temelli, işletmelerimizde, sahamızda sözde değil özde, gerçek bir işbirliği ile bunu sürdürüyoruz. Bunu da artık bugün yaptığımız protokol ile taçlandırmaya karar verdik. Toplamda binin üzerinde bir çalışan sayısına ulaşma hedefimiz var. Bu bağlamda, Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tekstil teknolojisi bölümünde her yıl mezun olan öğrencilerimizin sayısı bize yetersiz. Bu arkadaşlarımızın tamamı bu protokol ile birlikte etkin bir şekilde stajlarını burada yapacaklar. Stajları bittikten sonra bu arkadaşlarımızın hepsini istihdam edeceğiz. Tüm hedefimiz buna yönelik.”

Konuşmaların ardından hazırlanan protokol imzalandı. Daha sonra öğretmenler ve öğrenciler fabrikayı gezdi.

Aydın Yorat

