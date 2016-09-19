İlçedeki Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi’nin 2014 yılından beri zilinin çalmadığı bildirildi. 30 öğretmen ile 16 derslikte 183 erkek, 256 kız öğrenci olmak üzere toplam 439 öğrenciye eğitim verecek olan okula bu yıl 120 öğrencinin kaydedileceği, kız ve erkek öğrenci pansiyonunda 270 öğrencinin 64 yatakhanede kaldığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, 2014 yılında öğrencilerin kendi istekleriyle, okulda ve çevrede ses ve gürültü kirliliğini önlemek, zil uyaranı olmadan bilinçli olarak derslere girmek amacıyla okulda zilin kaldırıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada öğrencilerin zil sesine koşullanarak değil, düşünerek kendi bilinci ile derse girip çıkması ve zamanı verimli kullanma alışkanlıkları kazanmaları bir proje dahilinde yapılan uygulamanın çok verimli olduğu ve olumlu sonuçlar elde edildiği ifade edildi.

Öğrenciler okulda ve günlük yaşamlarında daha dikkatli ve kontrollü davrandıklarını otokontrol ve özgüvenlerinin geliştiğini belirttiler. Okul Müdürü Hüseyin Çinkaya okulun açılış konuşmasında “15 Temmuz ihanet sürecinin yaşandığı yaz tatilinin ardından, yeni eğitim-öğretim yılına şehitlerimizi rahmetle anarak, gazilerimize şükranlarımızı sunarak başlıyoruz. Tüm öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin, velilerimizin yeni eğitim-öğretim yılını tebrik ediyorum. Ülkemizin gelişmesini ve güçlenmesini istemeyen şer odakların yapmaya çalıştıkları oyunları milletimizin birlik ve beraberliği sayesinde bertaraf edilmiştir” diyerek her zamankinden daha çok çalışılması gerektiğine dikkat çekti.

Adnan Aci