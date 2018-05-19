Diğer
Kategoriler

Bu otomobil 3 kişiye mezar oldu!

Kahramanmaraş’ta bir kamyona arkadan çarpan otomobilde bulunan 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bu otomobil 3 kişiye mezar oldu!

19 Mayıs 2018 18:23

Edinilen bilgiye göre kaza, Kahramanmaraş-Göksun karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Beşoluk mevkiinde sürücüsünün ismi bilinmeyen 46 N 2413 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi bilinmeyen tomruk yüklü 27 BDF 20 plakalı kamyona arkadan çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ikiye bölünen otomobilde bulunan 3 kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde ağır yaralanan 2 kişi de ambulansla Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç