75. Yıl Sultandere Mahallesi 1. Caddede yaşayan İ.H,Y. İsimli şahsı 0 444 Numaralı telefondan arayan ve banka görevlisi olduğunu söyleyen dolandırıcı, ‘hesabınızda şüpheli hareket var, iptali için size gönderilen şifreyi bildirmeniz gerekiyor’ dedi. Bunun üzerine vatandaş, telefonuna gelen 2 adet şifreyi ve kredi kartı güvenlik numarasını dolandırıcıya söyledi. Bir süre sonra gerçek banka görevlisini arayan İ.H.Y., hesabından ve kredi kartından toplam18 bin 300 TL çekilmiş olduğunu öğrenince polise başvurup davacı ve şikayetçi oldu.



