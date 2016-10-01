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Bu oyuna sakın gelmeyin!

Eskişehir’de, kendisini bir banka görevlisi olarak tanıtan şahıs, ‘hesabınızda şüpheli hareket var’ diyerek kandırdığı vatandaşı 18 bin 300 lira dolandırdı.

Bu oyuna sakın gelmeyin!

01 Ekim 2016 13:01

75. Yıl Sultandere Mahallesi 1. Caddede yaşayan İ.H,Y. İsimli şahsı 0 444 Numaralı telefondan arayan ve banka görevlisi olduğunu söyleyen dolandırıcı, ‘hesabınızda şüpheli hareket var, iptali için size gönderilen şifreyi bildirmeniz gerekiyor’ dedi. Bunun üzerine vatandaş, telefonuna gelen 2 adet şifreyi ve kredi kartı güvenlik numarasını dolandırıcıya söyledi. Bir süre sonra gerçek banka görevlisini arayan İ.H.Y., hesabından ve kredi kartından toplam18 bin 300 TL çekilmiş olduğunu öğrenince polise başvurup davacı ve şikayetçi oldu.

 

Etiketler: eskişehir


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