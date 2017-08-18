Bu pazarda ne sıcaklar ne de fiyatlar yakıyor

Manisa’nın Akhisar ilçesinde Türkiye’de bir ilke imza atılarak kapalı pazaryerine su soğutmalı sistem kuruldu. Üretici memleketi olan Akhisar’da, sistem sayesinde pazardaki esnaf serin bir ortamda çalışmanın mutluluğunu yaşarken, alışverişe gelen vatandaşlar da serin bir ortamda ucuz sebze ve meyvelerle pazar torbalarını dolduruyor. Kurdukları sistemle Pazarcılar Federasyonunun da takdirini kazandıklarını ve diğer illerden Pazarcılar Odası başkanlarının gelerek pazaryerinde inceleme yaptıklarını dile getiren Akhisar Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Güral, Akhisar Çarşamba Pazarı’nın diğer pazaryerlerine de örnek olacağını belirtti.

“Türkiye’de bir ilki başardık”

Çarşamba Pazarı’nın 1998 yılında yapıldığını dile getiren Akhisar Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Güral, “Burası yapı itibariyle zamanın şartlarında çok modern bir pazaryeriydi ama zaman geçtikçe Akhisar da sıcak bir bölge olduğu için alçak yapıldığından pazarcı esnafımız ve pazara gelen tüketicilerimiz mağdur oluyordu. Sıcaktan bayılanlar oluyordu. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla toplanarak ne yapabileceğimizi görüştük. İzmir’e bir ziyarete gittiğimde kafelerde bu serinletme sistemini gördük. Bununla ilgili bir çalışma yaptık. Sağ olsun Akhisar Belediye Başkanımız da bunu bir destek verdi. Geçtiğimiz ay bu sistemi burada uyguladık. 13 bin 500 metrekare alanda serinletme sistemini kurduk ve Türkiye’de bir ilki başardık” dedi.

“Haşere ve sinekler de kayboldu”

İlk başlarda bazı pazarcı esnafının bu sisteme sıcak bakmadığını aktaran Güral şunları söyledi:

“Belki de olmaz diye düşündüler ama sistemi kurduğumuz günden bugüne kadar sistemin ne kadar güzel olduğunu gördüler. Sistemi kuramadığımız son bölümde bütün haşereler ve sinekler oraya toplanmaya başladı. Bu serinletme sisteminin olduğu yerlerde bir tane bile haşere sinek kalmadı. Onun için son bloğumuza da sistemi kuracağız. Sağlıklı, güvenli bir pazaryerimiz var. Biz üretici memleketiyiz. Domatesimiz, patlıcanımız, biberimiz, sebze, meyvemiz burada yetişir. İstanbul, Ankara, İzmir gibi diğer büyükşehirlere göre bizim sebze meyve fiyatlarımız düşüktür.”

Sistem sonrası pazaryerinin daha ferah bir ortama kavuştuğunu dike getiren vatandaşlar sistemden hem pazarcıların hem de müşteriler olarak kendilerinin de memnun olduğunu belirtti. Akhisarlılar olarak şanslı olduklarını dile getiren vatandaşlar emeği geçenlere teşekkür etti. Pazarcı esnafı ise pazaryerine kurulan sistemin Akhisar’ın gururu olduğunu ve çok memnun olduklarını dile getirdi. Serinleme sistemi kurulmasaydı bu yaz yaşanan aşırı sıcaklarda tezgah açamaz duruma geleceklerini ifade eden pazarcı esnafı, kendi memnuniyetlerinden daha çok halkın memnun olmasının kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Sadık Cangel - Önder Aydın