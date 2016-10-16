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Bu pazarda yenilere yer yok

Bursa'da Nilüfer Belediyesi tarafından açılan antika pazarı büyük rağbet görüyor.

Bu pazarda yenilere yer yok

16 Ekim 2016 18:16

İhsaniye Kapalı Pazarı’nda açılan antika pazarında Bursa’nın yanı sıra 10 ilden 200'den fazla esnaf binlerce ürününü satışa sunuyor. Bursa Antikacılar ve Antika Sevenler Derneği, Sivilay ve Nilüfer Belediyesi iş birliğiyle kurulan antika pazarı, eski eşya meraklılarının akınına uğruyor. Şimdiye kadar dördüncü kez açılan pazarda antika saatlerden plaklara, Osmanlıca kitaplardan eski para ve silahlara kadar her türlü malzemeyi bulmak mümkün.
Pazarda yaklaşık 300 tezgah açılıyor. İlerleyen aylarda müşteri ve esnaf sayısının daha da artacağını belirten Antikacılar ve Antika Sevenler Derneği Başkanı Erdal Sağdıç, "Bu pazar Türkiye'de birinci olacak. Türkiye'nin birçok ilinden esnaf arkadaşımız geliyor. İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Ankara, Adana, İzmir, Konya, Mersin ve aklımıza gelmeyen birçok şehirden katılan var. İlerisi için değişik planlarımız var" dedi.
Pazarda sergilenen bazı malzemelerin başka yerde bulunmasının çok zor olduğunu belirten sahaf Ramazan Maktav, "Balıkesir'den buraya 4 pazardır geliyorum. Bursa'da güzel bir pazar kuruluyor. Her türlü mal var. Ben kitaplarla ilgilendiğim için burada Osmanlıca kitaplar satarken, birçok eser buldum. El yazma cönkler bile var. Aynı şekilde el yazma bir mushaf da var" dedi.
Antika pazarında çok sayıda antika değeri olan kağıt paralar, madeni paralar, eski gazeteler, Osmanlıca mecmualar meraklılarını bekliyor. Erkeklerin en çok ilgi gösterdiği objelerin başında eski silahlar ve ateşli silahlar geliyor. Kadınlar için Osmanlı devrinden kalma taraklar, aynalar da bulunuyor. Çocuklar içinse porselen bebekler, arabalar, çeşitli oyuncaklar satışa sunuluyor. 


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