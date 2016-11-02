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Bu robot insan aklı ile yarışıyor

Yalova'da dersten arta kalan zamanlarını laboratuvarda geçiren öğrenci, karıştırılmış rubik küpünü 40 saniyede tamamlayan robot yaptı. Öğrencinin hedefi bu hızı 5 saniyenin altına indirmek.

Bu robot insan aklı ile yarışıyor

02 Kasım 2016 11:06
Bu robot insan aklı ile yarışıyor - Tıkla İzle

75. Yıl Mehmet Akif Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Ali Baransel Oral, 3 yıl önce başladığı robot tasarımını aha ileri seviyeye taşıdı. Oral, halk arasında zeka küpü olarak adlandırılan rubik küpünü saniyeler içerisinde çözen bir robot yaptı. Robotu idare eden programı da kendisi yazan öğrenci, çalışmalarını okuldaki teknoloji tasarım laboratuarında yapıyor. Sensörler vasıtası ile içine bırakılan karıştırılmış rubik küpünü 40 saniye içerisinde tamamlayarak eski haline getiren robot, görenleri şaşkına çeviriyor. 

Hedefinin bu küpü 5 saniyenin altında yapabilen başka bir robot üretmek olduğunu dile getiren dahi öğrenci, "Robot sensörler vasıtasıyla önce renkleri algılıyor. Ardından yapacağı hamlelere karar veriyor. Bizim bozduğumuzun tam tersini algılıyor. Ben robot tasarımları yapmayı çok seviyorum. Bu işi seven arkadaşlarımla da çalışmalar yapabilirim. 2 yıl önce katıldığım bir yarışmada derece yapmıştım. Mühendis olmak istiyorum. Mühendis olduğumda gerçek robot tasarımlarıyla uğraşmak istiyorum " dedi. 

Öğrencinin en büyük yardımcısı ise okulun teknoloji tasarım öğretmeni Hilal Yumuk. Öğrencisinin daha önce de akıllı sedye adını verdiği bir robot tasarımı ile ödül aldığını anlatan Hilal Yumuk, "Ali bu tür çalışmaları yapmaya çok hevesli. Ders aralarında ne zaman boş bir vakit bulsa soluğu laboratuarda alıyor. Ali'nin en mutlu olduğu anlar burada robot tasarımlarla uğraştığı saatler" diye konuştu. 

Okul idaresinin kendisine destek verdiğini belirten Ali Baransel Oral, kendisine imkan tanınması halinde çok daha ileri seviyede robot tasarımları yapabileceğini söyledi. 


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