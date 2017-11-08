Bu sabun yıkadıkça hücreleri yeniliyor ve gençleştiriyor

Türkiye’nin ilk bitki özü üreten ve bor madenlerini işleyerek bilimsel buluşlara imza atan tek Ar-Ge firması, zeytin kahvesinin ardından, hücre yenileyici sabunu ürettiklerini açıkladı. 4 kutsal kitapta anılan ve şifreleri çözülmeye başlanan şifa kaynağı zeytin ağacı üzerine yaklaşık 15 yıldır bilimsel çalışmalar yürüten Edremit ilçesindeki firma, yaklaşık 5 yıldır zeytin yaprağı özünden elde ettiği oleuropein isimli hücre yenileyici ilaç ham maddesini, İsviçre gibi dünyanın en büyük ilaç üreticisi ülkelerin firmalarına ihraç ediyor.

Hem oleuropein, hem de ‘ozonlu’ sabun ürettiler

Zeytin yaprağı çayını da bulan Ar-Ge firması, yeni ürünü olan hücre yenileyici özelliğe sahip dünyanın ilk sabununu tanıttı. İçeriğinde, zeytin yaprağından elde ettikleri yoğun miktarda oleuropein bulunan zeytinyağlı sabunlar, dünya pazarına sunulmaya başlandı. İlçe merkezindeki sanayi sitesinde kurdukları modern sabun fabrikasında, Ar-Ge firmasının bilim heyeti tarafından üretilen sabunlar, 15 ila 20 lira aralığında fiyatlarla kozmetik ürün raflarındaki yerini almaya başlıyor.

Hücre yenileyici özelliği ile bilinen ‘ozon’ isimli bileşeni kullanarak, hücre yenileyici ozon katkılı zeytinyağlı sabunları da aynı anda üreterek piyasaya sürmeye başlayan firma, dünyadaki hiçbir ülkede bu yoğunlukta şifa kaynağı bir sabun üretilmediğini iddia etti.

“İlaç ham maddesini sabuna işlemeyi başardık”

Türk Ar-Ge'sinin dünyada söz sahibi olmaya başladığını söyleyen firma yetkilisi, bilim insanı Faruk Durukan, “Biz ülkemizin bir Ar-Ge firmasıyız ve çalışmalarımız, hep dünyadaki ilkleri üretmek üzerinedir. Hiç ölmeyen zeytin ağacının 2 bin yıl boyunca hücrelerini yenilediği oleuropein maddesini burada üretiyoruz. Bu aslında ilaç etken maddesidir ve biz bu maddeyi yurt dışına da ihraç ediyoruz. Bu projemizde de bu maddeyi sabunda kullandık. Sabuna bu maddeyi koymamızdaki neden ise, sabun ile hücre yenilemeyi tetiklemek amaçlanmıştır. Bu ürün dünyada ilktir. Yine ilk kez, ozon içerikli zeytinyağlı sabunu da ürettik. Ozon, bilindiği gibi hücre yenileyici bir maddedir ve zeytinyağında çok iyi absorbe olur. Asıl hedefimiz, ihracata yönelik çalışmaktır. Ülkemizde de satılmaya başlandı ama bu ürünler dünya pazarında hiç yoktu. Bu ürün insanları çok kolay enterese edebilecek düzeydedir. İnsan sağlığına çok faydalı ürünlerdir bu sabunlar. Bu gibi özel ürünleri üreterek, Türkiye’nin teknoloji ve bilim alanında ne derece olduğunu dünyaya göstermiş oluyoruz. İnsanlar oleuropeini dünyada ilaç ham maddesi olarak zor bulurken, biz bunu sabuna işlemeyi başardık. Ülkemiz adına hayırlı olsun” dedi.

Müjgan Özbek