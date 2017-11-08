Diğer
Kategoriler

Bu sabun yıkadıkça hücreleri yeniliyor ve gençleştiriyor

Dünyada sadece gelişmiş ülkelerdeki birkaç Ar-Ge firmasında üretilebilen ve hücre yenileyici ilaç ham maddesi olarak kullanılan ‘oleuropein’, Türk Ar-Ge firması tarafından zeytinyağlı sabuna absorbe edilerek piyasaya sürüldü.

Bu sabun yıkadıkça hücreleri yeniliyor ve gençleştiriyor

08 Kasım 2017 09:15

Türkiye’nin ilk bitki özü üreten ve bor madenlerini işleyerek bilimsel buluşlara imza atan tek Ar-Ge firması, zeytin kahvesinin ardından, hücre yenileyici sabunu ürettiklerini açıkladı. 4 kutsal kitapta anılan ve şifreleri çözülmeye başlanan şifa kaynağı zeytin ağacı üzerine yaklaşık 15 yıldır bilimsel çalışmalar yürüten Edremit ilçesindeki firma, yaklaşık 5 yıldır zeytin yaprağı özünden elde ettiği oleuropein isimli hücre yenileyici ilaç ham maddesini, İsviçre gibi dünyanın en büyük ilaç üreticisi ülkelerin firmalarına ihraç ediyor.

Hem oleuropein, hem de ‘ozonlu’ sabun ürettiler

Zeytin yaprağı çayını da bulan Ar-Ge firması, yeni ürünü olan hücre yenileyici özelliğe sahip dünyanın ilk sabununu tanıttı. İçeriğinde, zeytin yaprağından elde ettikleri yoğun miktarda oleuropein bulunan zeytinyağlı sabunlar, dünya pazarına sunulmaya başlandı. İlçe merkezindeki sanayi sitesinde kurdukları modern sabun fabrikasında, Ar-Ge firmasının bilim heyeti tarafından üretilen sabunlar, 15 ila 20 lira aralığında fiyatlarla kozmetik ürün raflarındaki yerini almaya başlıyor.

Hücre yenileyici özelliği ile bilinen ‘ozon’ isimli bileşeni kullanarak, hücre yenileyici ozon katkılı zeytinyağlı sabunları da aynı anda üreterek piyasaya sürmeye başlayan firma, dünyadaki hiçbir ülkede bu yoğunlukta şifa kaynağı bir sabun üretilmediğini iddia etti.

“İlaç ham maddesini sabuna işlemeyi başardık”

Türk Ar-Ge'sinin dünyada söz sahibi olmaya başladığını söyleyen firma yetkilisi, bilim insanı Faruk Durukan, “Biz ülkemizin bir Ar-Ge firmasıyız ve çalışmalarımız, hep dünyadaki ilkleri üretmek üzerinedir. Hiç ölmeyen zeytin ağacının 2 bin yıl boyunca hücrelerini yenilediği oleuropein maddesini burada üretiyoruz. Bu aslında ilaç etken maddesidir ve biz bu maddeyi yurt dışına da ihraç ediyoruz. Bu projemizde de bu maddeyi sabunda kullandık. Sabuna bu maddeyi koymamızdaki neden ise, sabun ile hücre yenilemeyi tetiklemek amaçlanmıştır. Bu ürün dünyada ilktir. Yine ilk kez, ozon içerikli zeytinyağlı sabunu da ürettik. Ozon, bilindiği gibi hücre yenileyici bir maddedir ve zeytinyağında çok iyi absorbe olur. Asıl hedefimiz, ihracata yönelik çalışmaktır. Ülkemizde de satılmaya başlandı ama bu ürünler dünya pazarında hiç yoktu. Bu ürün insanları çok kolay enterese edebilecek düzeydedir. İnsan sağlığına çok faydalı ürünlerdir bu sabunlar. Bu gibi özel ürünleri üreterek, Türkiye’nin teknoloji ve bilim alanında ne derece olduğunu dünyaya göstermiş oluyoruz. İnsanlar oleuropeini dünyada ilaç ham maddesi olarak zor bulurken, biz bunu sabuna işlemeyi başardık. Ülkemiz adına hayırlı olsun” dedi. 

Müjgan Özbek

Etiketler: sabun

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç