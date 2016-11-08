Tokat’ta tarihi 600 yıla dayanan yazmacılık el sanatı Japonların dikkatini çekti. Türkiye’de değişik bölgelerinde yaptığı araştırmalar sonucu “Türk Oyaları” adıyla Japonya’da bir kitap yayınlayan Yazar İkumi Nonaka, bu oyaların işlendiği Tokat yazmasını araştırmak için Tokat’a geldi. 15 yıldır Antalya’da yaşayan ve iğne oyasının kitabı için Anadolu’nun birçok kentini gezen Japon yazar İkumi Nonaka, kendisi gibi iğne oyası yapan ve yazmacılık öğrenmek isteyen Satoko Narihara ile Tokat’a geldi. Tarihi Taşhan’da Yurdanur Uçar’dan ders almaya başlayan Narihara, yaklaşık 4 günlük sürede önemli mesafe kat etti. Tahta kalıplarla baskı yapan, yaptığı baskı desenlerini boyayan Navihava, birçok ürün ortaya çıkarmanın heyecanını yaşadı.

JAPONYA’YA DÖNDÜĞÜNDE YAZMACILIK SANATINI ÖĞRETECEK

Japonya’da bir bilgisayar firmasında çalışan Satoko Narihara, Türk iğne oyasına meraklı olduğunu ve eski yazma örneklerine baktığında yazmacılığın nerden geldiğini araştırarak Tokat’ta yapıldığını öğrendiğini, bu nedenle Tokat’a geldiğini söyledi. Navihava, yaklaşık 1 hafta boyunca Tokat’ta kalarak yazmacılık öğrenmeye çalışacağını ifade ederek, “Japonya’ya döndükten sonra iğne oyası yapan arkadaşlarımdan yazmacılığı merak edenlere yazmacılık yapımı öğretmek istiyorum. Eski iğne oyası üzerinde çalışıyoruz. Yazmacılıkta sanat olarak etkilendik. Tokat yazmacılığı ülkemizde tanınmış değil. Sadece biz biliyoruz. Bu sanatı tanıtmak için buraya geldik” dedi.

Tokat’ı sevdiğini, yemeklerden ise mercimekli bulgur pilavı, pancar yemeği ve turşuyu beğendiğini ifade eden Navihava, Tokat kebabını da tadına bakacaklarını söyledi.

JAPONLAR YAZMACILIĞI MERAK EDİYOR

Yazar İkumı Nonaka, 24 yıldır Antalya’da yaşadığını Türkiye’deki el sanatlarına çok meraklı olduğunu söyledi. El sanatlarına yönelik araştırmalarının devam ettiğini ifade eden Nonaka, bu anlamda iğne oyası ile ilgili kitap yazdığını kaydetti. Türkiye’deki iğne oyası kültürünü araştırırken, iğne oyasında kullanılan yazmaların Tokat’ta üretilen yazmalar olduğunu öğrendiğini ifade eden Nonaka, “Bu konuya da kitabımda yer verdim. Japonya’da seminerde yazmanın güzelliğini ve Tokat’ta yapıldığını anlattım. Bu konuyu Japonlar merak ediyor bende gösterebildiğim kadar anlatıyorum. Ama daha fazla detayını öğrenmek için buraya geldim. Yurdanur hanımla Antalya’da fuarda tanışmıştım. Japonya’da iğne oyası yapan arkadaşım Satoko Narihara’ya konuyu telif ettim o da kabul etti. O nedenle birlikte Tokat’a geldik” diye konuştu.

İLK DEFA JAPONLARA KURS VERİYOR

Tarihi Taşhan’da el baskısı yazmacılığının yaşatan isimlerden Yurdanur Uçar’dan yazmacılık tekniği konusunda Satoko Narihara’ya kurs vermeye başladı. İlk defa Japonyalara yazmacılık öğrettiğini ifade eden Uçar, “Yazmacılığın ilk baştan başlayarak tüm şekillenmesini görecekler. Yani kara kalem baskıdan tutun kumaş olarak neyi seçtiğimize varana kadar öğretmeye çalışacağız. Yazmacılık sanatına ilgi fazla ama belirli bir noktada kalınıyordu ilk defa Japonlardan böyle bir teklif geldi. İlk defa bir yabancıya yazmacılık öğretiyorum. İkumi hanım Türkçe bildiği için iletişim kurmakta zorlanmıyoruz” şeklinde konuştu.

Nurhan İçmez

