Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, Türk çırak, kalfa bulamadığını söyleyen sanayi esnafı, buldukları işçilerin de iş yapmamasına, fazla para istemesine, işi yarıda bırakıp gitmesine ve kısa sürede çalışıp kaçmasına kızıp, Suriyeli vatandaşlara rağbet göstermeye başladı. Yarımca Sanayi Sitesi’nde bulunan dükkanların birçoğunda Suriyeli işçiler çalışıyor. Suriyeli vatandaşların yanı sıra, Irak, Afganistan gibi ülkelerden de işçiler sanayi esnafı tarafından yetiştiriliyor. Yabancı vatandaşlar, motor ustalığından, oto kaporta, boya, egzoz gibi iş alanlarında kendilerine yer buluyor.

“Türk işçi bulamıyoruz”

Sanayide eleman yetersizliği olduğunu ifade eden Köymen Oto Hasar Bakım Servisi çalışanlarından İhsan Köymen, “Türk işçi bulamıyoruz. Açığımız çok. Suriyeliler bizim eksiğimizi tamamlıyor. Sanayinin yüzde 20’si Suriyeli. Türk işçi bulmamız imkansız. Türkler verdiğimiz parayı beğenmiyor. Suriyelilerin de ihtiyacı var biz de emeklerinin fazlasını veriyoruz” dedi.

Köymen Oto Hasar Bakım Servisi yetkilisi Muhsin Köymen ise, “Bizim insanımız lokallerde gezerler, kahvelerden çıkmazlar. İnternetlerde başka arayış içindeler. Suriyelilerin çalışkanı gerçekten çalışkan. Hem de sadıklar. Ben işsizlik olduğuna inanmıyorum. Biz burada iş yetiştiremiyoruz. Sadece biz değil, burada her türlü meslek dalları var. İşlerimiz yoğun ama adam yok. Verdiğimiz parayı beğenmiyorlar. İşe başlıyorlar, burayı basamak olarak kullanıyorlar. Burada 1-2 hafta takılıyorlar sonra başka yere gidiyor. Suriyeliler sadık, böyle değiller. Allah razı olsun devletimiz yardımcı oldu, biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Suriyeliler ilaç oldu”

Yarımca Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Alaattin Alpergin ise çırak bulamadıklarını ifade ederek, “Sıkıntı bu. Boşta gezen bir sürü genç var ama eleman bulamıyoruz. Vatandaşlar mecbur kalıyor Suriyeli çalıştırmaya. Suriyeliler bizim açımızdan ilaç oldu. Yetiştiriyoruz. Bir Türk ile bir yabancı çalıştırmak aynı değil. Dil öğretmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen 42 yaşındaki Murhaf Ağma, 15 yaşındaki oğlu Enes ile kaporta işi yapıyor. Türkiye’de yaşamaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Murhaf, “Bize sahip çıktılar” şeklinde konuştu.

Serdar Oto Bakım isimli işyerinin sahibi Serdar Çelik de işyerinde 3 Suriyeli çalıştırıyor. Türk işçi bulamadıklarını söyleyen Serdar Çelik, “Türk esnafının nesli bitiyor. Son esnaflar biziz. Bu yüzden Suriyeli çalıştırmak zorunda kalıyoruz. Suriyeliler bizim çıraklarımızdan daha çalışkanlar. Bizim insanımız rahatı seviyor. İlk önce maaşlarını soruyorlar, iş yapacaklarını sormuyorlar” ifadelerini kullandı.

İsmail Gündüz - Refik Fidan

