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Bu sektörlerde fırsat var

İthalat yapan ve döviz borcu bulunan şirketlere mesafeli durun. İhracat yapan otomotiv, beyaz eşya, çimento, bilişim ve artan kredi hacminden olumlu etkilenebilecek bankacılık sektörünü radarınıza alın.

Bu sektörlerde fırsat var

02 Ocak 2017 08:48

Borsa endeksi geçen yıl yüzde 8,9 getiri ile yatırım araçları arasında en düşük performansa imza attı. Hem gelişmekte olan ülke endekslerine göre, hem fiyat/kazanç oranlarına göre, hem de döviz bazlı bakıldığında iskontolu seviyelerde bulunan borsa, yeni yılda bazı fırsatları yatırımcılara sunabilir. Analistler, 2017’de döviz borcu bulunan ve ithalat yapan şirketlere daha mesafeli yaklaşılması gerektiğini vurguluyor. Asıl fırsatların ise döviz fazlası bulunan ve ihracat yapan şirketlerde yakalanabileceğini belirtiyor. İntegral Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Beste Naz Köksal, yeni yılda borsa cephesinde öne çıkabilecek sektörler ve genel beklentiler hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

Yatırımcılar için iyi bir 2017 yılı stratejisi oluşturduğumuzda; BİST’te büyüme hikâyesi olan sektör hisseleri ve fiziki altın yatırımları ön plana çıkıyor. Bu konuda Borsa İstanbul’da en iyi performans gösterebileceğini düşündüğümüz 6 sektörü şu şekilde sıralayabiliriz;

BİLİŞİM-YAZILIM

Yurt içi ve yurt dışına yazılım ve donanım satan, döviz geliri olan teknoloji şirketleri, 2017’de ön plana çıkabilir. Burada özellikle şuna dikkat edilmesi gerekiyor; bu firmalar, teknoloji perakendeciliği yapanlarla karıştırılmamalıdır.

OTO YAN SANAYİ

Kur artışı sebebiyle ithal yan sanayinde yaşanan sıkıntılar, talebi yerli malına itebilir. Bu konuda sermayesi güçlü, döviz geliri ve artısı olan şirketler Borsa İstanbul’da mevcut. Otomotiv sektörü ise benzin ve vergi artışlarından kısa süreli etkilenecektir. Ancak başta araç kiralama şirketleri olmak üzere yerli üretim otomotivlere olan talep devam edeceği için, otomotiv yan sanayi sektörünün yanına yerli otomotiv şirketleri de eklenebilir.

PETROL DAĞITIMI SEKTÖRÜ

2017 yılı için petrol fiyatlarında 60 doların üzerinde bir seyir bekliyoruz. Bu sebeple petrol fiyatlarındaki artıştan yarar sağlayan şirketler ön planda olacaktır.

BANKACILIK

2016 yılı 3. ve 4. çeyreğinde hükûmetin de desteğiyle başlayan faiz indirimleri, başta tüketici kredileri olmak üzere kredi büyümelerinde artışa sebep oldu. Aynı zamanda BDDK’nın da genel karşılıklarda yaptığı indirimlerin bankalara ek kaynak sağlaması, yine sektör açısından oldukça rahatlatıcı diyebiliriz. Bankacılık sektörüne yatırım yapmak demek, Türkiye’ye yatırım yapmak anlamına gelebilir. Bir ülke için sanayi üretimi nasıl vazgeçilmez ise finans sektörü de kesinlikle vazgeçilmezler arasındadır.

BEYAZ EŞYA

Türk beyaz eşya sektörünün Avrupa’ya ihracatının gelişiyor olması ve Asya, Afrika gibi yeni kıtalara da yayılması, sektörü her zaman canlı tutuyor.

ÇİMENTO

Özellikle bölgesel çimento hisselerine bakmak gerekir. Sınırda Suriye ile ateşkesin sağlanmış olması ve muhtemel terör eylemlerinin bitmesi veya azalması durumunda, Irak ve Suriye taraflarına yapılacak çimento ihracatı, o bölgede faaliyet gösteren çimento hisselerini canlandırabilir. Aynı zamanda Marmara ve Karadeniz bölgelerinde devlet yatırımlarının yoğunlaşması sebebiyle, buradaki çimento şirketleri de göz ardı edilmemelidir. 

Beste Naz Köksal - Türkiye gazetesi


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