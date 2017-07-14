Bu sıkıntı 40 yaşın üzerindeki erkeklerin gecelerini zora sokuyor

Özellikle 40 yaş üstü erkeklerde daha sık görülen uyku apnesi hakkında doğru bilinen pek çok yanlışın olduğunu belirten Başhekim Erdal Gezer, halk arasında horlamanın uyku apnesi olarak algılandığını belirterek “Horlama uyku bozukluğunun bir göstergesidir. Ancak horlayan herkeste uyku apnesi olmayabilir. Uyku apnesi yaşayan kişiler gece boyunca yaklaşık 400 defa nefesleri durduğu için sıçrayarak uyanır. Bu durumu kişi bezen fark etmese de uyku apnesi olan kişiler uyandıklarında yorgun vaziyette kalkarlar” diyerek tedavi edilmediğinde uyku apnesinin ciddi sıkıntılara neden olabildiğini belirtti.

Uyku apnesi rahatsızlığının daha çok 40 yaşın üzerindeki kişilerde görüldüğünü ancak erkeklerde ve kilolu kişilerde daha yoğun görüldüğünü ifade eden Başhekim Gezer, “Kilolu erkekleri daha çok seven bu hastalık genetik olarak da görülmektedir. Halk arasında alkolün uykuya yardımcı olduğu gibi yanlış bir bilgi var. Aksine alkol bir çok hastalığı beraberinde getirmektedir. Solunum yollarını rahatlatacak uyku hapları ciddi rahatlama sağlar. Ancak uyku apnesi problemi yaşayanlar kilo vererek bu sıkıntıdan büyük oranda kurtulabilir” dedi.

İbrahim Kılınç