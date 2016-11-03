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Bu söylenti Acun Ilıcalı'yı fena kızdırdı!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı açıklama ile sosyal medyadaki yorumlara açtı ağzını yumdu gözünü.

Bu söylenti Acun Ilıcalıyı fena kızdırdı!

03 Kasım 2016 09:10

'O Ses Yunanistan' isimli programın hazırlıklarını sürdüren ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Instagram hesabından bir açıklama yaptı ve sosyal medyadaki yorumlara adeta açtı ağzını yumdu gözünü.

Programın sunucusu Eleni Tsagkrinou ile çekilen fotoğrafın farklı yorumlandığını söyleyen Acun Ilıcalı, "O Ses Yunanistan ekibimizden Eleni ile çektirdiğim fotoğraf üzerinden çirkin dedikodular üretmeye çalışanlara duyurayım: Yunanistan'da çekilen O Ses yarışmasında görev alan ekibi Çeşme'de misafir ettik.Sunucumuz Eleni Tsagkrinou da erkek arkadaşı Vasilis Koumentakos ile bu ekibe katıldı.Sosyal medyanın ürettiği yalanlardan hep uzak durdum. Böyle yalanları üretenleri de hiç muhatap almam, ama ruhu kirli insanların çirkin dedikodularla, ekip arkadaşlarımı ve sevdiklerimi üzmesine de asla izin vermem" dedi.

Etiketler: acun ılıcalı


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