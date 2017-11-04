Bu su için kuyruğa giriyorlar

Gölyaka ilçesinde bulunan doğal kaynak suyu vatandaşların iddiasına göre şifa dağıtıyor. Büyük bir ilgi görün sudan almaya bölgeden çok sayıda insan geliyor. Emsalsiz deresi yakınında bulunan çeşmenin önünde zaman zaman vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturuyor. Su almaya gelen Mehmet Görmez isimli vatandaş 3 sene önce bir kanser hastalığı sebebiyle bu suyu duyduğunu belirterek “Üzerinde de yazıyor. Egzama, mide ağrısı, tansiyon ve şeker hastalığı için iyi geldiğini söylüyorlar. Ben bu suyu içtikten sonra ölçüyü kaçırmadan tatlı yiyebiliyorum" dedi.

Nurettin Bal isimli bir vatandaş ise midesi ağrıdığını, aç karınla içtiğinde midesini rahatlattığını ifade ederek “Benim oğlumda tansiyon var. Bu sudan içtiği zaman tansiyonu düzeldi. Hanımda da tansiyon var. Çok içersen, tansiyonu çokta düşürüyor, kararında içmek gerekiyor” dedi. Nazmi Bal ise, suyu 3 senedir kullandığını belirterek “Tansiyon hastasıyım. Tansiyonu dengeliyor" ifadelerini kullandı.

Ali Yıldız