Bal dışında birçok arı ürünü üretmeye başlayan arıcılar, bu sayede arı ürünü çeşitliliğinin arttırılmasına da olanak sağlıyor. Arı sütü ise birçok hastalığa iyi gelmesi sebebi ile dünyanın en pahalı sütleri arasında yer alıyor. Başlı başına ayrı bir üretim isteyen ve zahmetli bir uğraş olan arı sütünün kilosu toptan satıldığında 5 bin TL’ye, kovanlarda üretildiği gözlerle gram gram satılması halinde ise 15-20 bin TL seviyelerine çıkabiliyor.

“Hücre yenileyici özelliği var”

Arı ve arı ürünlerinin incelenmesi ve arıcılığın geliştirilmesi için kurulan Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yetiştirme Teknikleri Bölümünde görevli Ziraat Mühendisi Zooteknist Hasan Ese, arı sütünün üretimi, faydaları ve fiyatı hakkında açıklamalarda bulundu. Arıların arı sütünü yavrularını beslemek için kullandıklarını, aynı zamanda arı sütünün insan sağlığı açısından da çok önemli bir ürün olduğunu ifade eden Ese, “Arı sütü 5-15 günlük genç yaştaki işçilerin çene altı bezlerinden salgıladıkları, aslında yavrularını beslemek için kullandıkları, özellikle larvalarını besledikleri bir gıda. Ancak son dönemde içeriği açısından apiterapik birçok uygulamada karşımıza çıkıyor. Arı sütünün insan vücudu için, insan bedeni için çok faydalı olduğu bilinmekte. Özellikle içerisinde bulunan maddeler sayesinde hücre yenileyici özelliği olan maddelerden dolayı çok tercih ediliyor. Son dönemlerde ise apiterapik uygulamalarda ve destek tedavilerinde yaygınca kullanılıyor” dedi.

“Kilogramı 20 bin TL’yi bulabiliyor”

Arı sütünün son dönemde birçok arıcı tarafından üretilmeye başlandığını ve fiyatının çok yüksek olduğunu ifade eden Ese, “Arı sütü birçok arıcımız tarafından son dönemde üretilmeye başlanan, fiyat olarak da çok pahalı bir arı ürünü. Arı sütünün kilogramını eğer toptan satarlarsa 5 bin TL seviyelerinde satılıyor. Ancak sütün biriktirildiği gözlerin göz göz veya gram gram satılması halinde ise kilogramı 15-20 bin TL’yi bulmaktadır. Üretimi de ana arı ile paralel gittiğinden arıcılarımıza çok zahmet vermiyor, bu sebeple üretimi son dönemde arttı. Sezon içerisinde sadece arı sütü üretimine yüklenirseniz bir kovandan 400-500 gram alınabilir. Ancak diğer arı ürünlerinin yanında bu üretimi yapıyorsanız 100-150 gram arası arı sütü alınır” diye konuştu.

“Türkiye'nin ürettiği arı sütü daha kaliteli”

Piyasada yurt dışından ithal edilen arı sütleri bulunduğunu ancak Türkiye’de üretilen arı sütlerinin daha kaliteli olduğunu vurgulayan Ese, “Tat olarak biraz ekşimsi olması sebebi ile insanlara çekici gelmeyebilir ancak çok faydalı bir ürün. Bal ile karıştırılarak veya sade olarak kullanılabilir. Piyasadaki yurt dışından gelen ürünler fiyata etki edebiliyor. Türkiye'de üretilen arı sütü diğer ülkelerden gelen ithal arı sütlerine oranla çok daha kaliteli oluyor” şeklinde konuştu.

Doğan Arzık

