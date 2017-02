Mergen, üniversite bünyesinde yangınlarla ilgili çeşitli seminerler düzenlediklerini belirterek, ileriye dönük olarak halka da eğitimler vermeye başlayacaklarını söyledi. Serap Mergen, “Evlerimizde karşılaştığımız bir gaz yangını olabilir veya gazlı bir aracımızla aracımızda seyir halindeyken karşılaştığımız bir yangın var. Arkadaki bagaj kısmımız tutuştu ne yapacağız? İşte bunlara kısaca müdahalelerden bahsediyoruz. Diyelim ki bir gaz yangını var. Evlerimizde doğal gaz kullanıyoruz. Bunun havadan hafif bir gaz olduğundan, tavanda biriktiğinden bahsediyoruz. Maalesef, şuanda 4 bin lira cezası olmasına rağmen, doğalgazlarımızın bir kaçak söz konusu olduğunda tavanda birikip doğalgaz menfezinden tahliyesi sağlanıyor, ama bizler çok fazla ısı kaybı oluyor diye menfezleri kapatıyoruz. Bunun çok büyük bir para cezası olmasına rağmen ki özellikle de eğitimlerde bunu vurguluyoruz. Bir kişiye eğitim verdiğimiz zaman, o apartmandaki kişilerin duyarlı olduğunu düşünüyoruz. Kabul ettiğimi kriter bu. Bu sebeple o doğalgaz menfezinin kapatılmaması gerektiğini, evlerine çok cüzi bir meblağla doğalgaz dedektörü alabileceklerini ve bir gaz kaçağı söz konusu olduğunda onun alarmla uyarabileceğini ve ona müdahale edilebileceğini, doğalgaz müdahale yöntemlerinin gazın kaynağını kesmediğimiz takdirde her türlü potansiyel bir tehdit ve tehlikedir. Bu bakımdan gazın kaynağından kesilmesi gerektiğini söylüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Aracımızda kutup başlarını sökmemiz çok çok önemli”

Yangın ve Güvenlik Uzmanı Mergen, araçlarda karşılaşılabilecek bir yangın anında kutup başlarını sökmemizin öneminden bahsetti. Araç ile seyir halindeyken bir yangın ya da bir duman görüldüğü zaman yapılası gerekenlerden bahseden Mergen, açıklamalarına şu şekilde devam etti: “Yapmamız gerekenin hemen aracımızı sağa çekip, kontağı kapatıp, elimiz yanmasın diye elimizi sardıktan sonra müdahale etmemiz gerekiyor. Araçlarımızda olmazsa olmaz yangın tüpleri konusunda bilinçlendiriyoruz. Bunlar çok cüzi miktarlarda. Aracımızla karşılaştığımız olası bir yangın iki üç saniye içerisinde sönüyor. Kaporta kısmındaysa, burayı çok az açarak söndürme tüpü içerisindeki malzemeyi sıktığımız zaman yangın her türlü sönüyor. Aracımızda kutup başlarını sökmemiz çok çok önemli. Bunu herkes söylemiyor. Yakıt sızıntısı varsa onun üzerini kapatmamız gerekiyor. aracımızdaki tüpler 3-4 saniye içerisinde bitiyor. Bizler mutlaka o tüp bittiyse yol kenarında bir kum, çakıl, taş gibi toprak malzemeleri illa vardır. O yakıtın üzerini o toprak malzeme ile kapatmamız gerekiyor. aracımızla seyir halindeyken karşılaşabileceklerimiz bunlar. Gazlı araçlarda gidiyorsak da tüp bagaj kısmında olacaktır. Aynı mantıkla söndürme cihazımızla bagaj kısmındaki tüpün üzerindeki yangını söndürdükten sonra tüpün vanasını kapattığımız taktirde bu yangın her türlü sönecektir. Kontrol amaçlı da her türlü itfaiyeye haber vermemiz gerekiyor.”

Burak Tekin - Mustafa Kaplan