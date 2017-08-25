Diğer
Kategoriler

Bu tespihe paha biçilemiyor

Kütahya'da, her tanesinde karınca fosili bulunan kehribar tespihine paha biçilemiyor.

Bu tespihe paha biçilemiyor

25 Ağustos 2017 09:34

Paşam Sultan Mahallesi Ulu Camii Caddesi üzerindeki tespihi alıp satan Selahattin Mazılı, kehribar tespihinin, milyonlarca yıl önce taşlanan reçineden yapıldığını ifade etti.Mazılı, kehribarın Litvanya ve Ukrayna'dan ham madde olarak Türkiye'ye getirildiğini, İstanbul ve Mardin'de ustalarca işlendiğini belirtti.

Mazılı, "Bir müşterimden aldığım kehribar tespihin her tanesinde karınca fosili var. Bu tespihin gerçek kehribar olduğunun kanıtı. Bir çok kişi bu tespihe hayran kalıyor. 1 aydır onlarca kişi tespihi almak istedi. Hatta 6-7 bin liraya kadar fiyat verenler oldu. Ancak ben şimdilik satma taraftarı değilim" dedi.
Mazılı, tezgahında 5 TL’den 3 bin TL’ye kadar tespih bulunduğunu söyledi.

Aynı bölgede yıllardır tespih alıp sattığını dile getiren Selahattin Mazılı, "Burada kehribar, katalin ve oltu taşı olmak üzere 100’ü aşkın tespih türü bulunuyor. Burada her keseye uygun tespih var. Genelde pahalı olmasına rağmen kehribar tespihleri ilgili görüyor. Tespihlerin fiyatları 5 TL’den başlayıp 3 bin TL’ye kadar çıkıyor. Bilhassa hafta sonları il dışından çok sayıda tespihsever Kütahya’ya geliyor" diye konuştu. 

Hüseyin Efe - Hüseyin Can Aksu 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç