Bu tespihe paha biçilemiyor

Paşam Sultan Mahallesi Ulu Camii Caddesi üzerindeki tespihi alıp satan Selahattin Mazılı, kehribar tespihinin, milyonlarca yıl önce taşlanan reçineden yapıldığını ifade etti.Mazılı, kehribarın Litvanya ve Ukrayna'dan ham madde olarak Türkiye'ye getirildiğini, İstanbul ve Mardin'de ustalarca işlendiğini belirtti.

Mazılı, "Bir müşterimden aldığım kehribar tespihin her tanesinde karınca fosili var. Bu tespihin gerçek kehribar olduğunun kanıtı. Bir çok kişi bu tespihe hayran kalıyor. 1 aydır onlarca kişi tespihi almak istedi. Hatta 6-7 bin liraya kadar fiyat verenler oldu. Ancak ben şimdilik satma taraftarı değilim" dedi.

Mazılı, tezgahında 5 TL’den 3 bin TL’ye kadar tespih bulunduğunu söyledi.

Aynı bölgede yıllardır tespih alıp sattığını dile getiren Selahattin Mazılı, "Burada kehribar, katalin ve oltu taşı olmak üzere 100’ü aşkın tespih türü bulunuyor. Burada her keseye uygun tespih var. Genelde pahalı olmasına rağmen kehribar tespihleri ilgili görüyor. Tespihlerin fiyatları 5 TL’den başlayıp 3 bin TL’ye kadar çıkıyor. Bilhassa hafta sonları il dışından çok sayıda tespihsever Kütahya’ya geliyor" diye konuştu.

Hüseyin Efe - Hüseyin Can Aksu