Bu test sayesinde hastalar il dışına sevk edilmeyecek

Çoğu zaman önemli sağlık sorunlarının habercisi olan bayılma, özellikle gençlerde sıklıkla görülmesi nedeniyle günlük yaşantıyı olumsuz yönde etkilediğine dikkat çeken uzmanlar, bayılma nedenlerinin araştırılmasını öneriyor.

İHA muhabirine konuşan SBÜ Van Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Ümit Haluk İliklerden, il dışına sevklerin önüne geçmek için Tilt testi edindiklerini belirtti. Son zamanlarda hastanede yapılan önemli çalışmalar neticesinde il dışı sevk oranlarının yüzde 60 azaldığını ifade eden Hastane Başhekimi İliklerden, “SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak, 2017 yılında il dışı sevklerimizin neden kaynaklandığını, cihaz ve hekim eksikliğini araştırıp bununla ilgili çalışma başlattık. Kardiyoloji alanında da hastaların bayılma ‘senkop’ dediğimiz rahatsızlıkların nedeninin araştırılması için bölgemizde olmayan Tilt testi ile ilgili bir çalışma başlattık. Genel sekreterliğimizin vermiş olduğu desteklerle 2. Sağlık Hizmetleri Bölgesi’nde hiçbir hastanede bulunmayan Tilt testini edindik. Bu sayede il dışına hasta sevklerini önlemiş olduk. 2016 yılına göre il dışına sevk oranlarımız yüzde 60 azalmış oldu. 2017 yılı ocak ayından bu güne yüzde 44 hastane dışı sevk oranlarımızı azalttık” dedi.

“Tilt testi ile il dışı sevklerimizi engellemiş olduk”

Hastanede kurulan Tilt testinin öneminden bahseden İliklerden, “Tilt testi özel ve önemli bir test. Ritim bozukluğunun kardiyolojik nedenlerden mi kaynaklandığını, yoksa nörolojik nedenlerden mi kaynaklandığını ayırt etmek için çok önemli bir testtir. Aylık yaklaşık 10-15 hastamız bu cihazın olmamasından dolayı Van’dan il dışına sevk edilmekteydi. Hastanemizde kurduğumuz Tilt testi ile il dışı sevklerimizi engellemiş olduk. Tüm Van halkına ve 2. Sağlık Hizmetleri Bölgesine hayırlı olsun” diye konuştu.

“Bayılma toplumda ağır sonuçlar doğurabilen bir hastalıktır”

Toplumda bayılmanın sıklıkla görülen bir hastalık olduğunu söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Remzi Sarıkaya ise “Halk arasında bayılma dediğimiz durum, toplumda sık görülen bir hastalıktır. Acile başvuranların yüzde 3’nün şikayeti bayılma oluyor. Bayılma atağı geçiren hastalar, bayılmaya yol açan organik hastalıklar, kalp ve beyin hastalıkları başta olmak üzere dışlandıktan sonra bize yönlendiriliyor. Bizlerde burada ileri bir test olan Tilt- Table testiyle tanı koymaya çalışıyoruz. Bayılma toplumda ağır sonuçlar doğurabilen bir hastalıktır. Kişinin iş hayatını bozan, sosyal hayatına olumsuz etkileyen bir durumdur. Bayılma ise özellikle genç yaş grubunda daha sık görüldüğü için sosyal, iş ve eğitim hayatlarını olumsuz etki etmektedir” şeklinde konuştu.

“Hastalarımızı il dışına sevk etmek zorunda kalıyorduk”

Bayılma şikayetiyle gelen hastaları il dışına sevk ettiklerini belirten Sarıkaya, “Bu testi kliniğimize kazandırmadan önce hastalarımızı il dışına sevk etmek zorunda kalıyorduk. Tabii bu il dışında da çok yaygın yapılan bir test değildir. Örneğin İstanbul’da bile birkaç merkezde bulunan bir test. Çok uzun sürmesi nedeniyle hekim ve hemşire bir saat boyunca hastanın başında bekliyor. Bu yüzden kliniklerden çok yapılmayan bir testtir. Hastalarımız gittiğinde hem randevu almakta, hem de test yapmakta maalesef oralarda mağdur oluyordu” ifadelerini kullandı.

“İstanbul’daki hastalarımızı Van’a bekleriz”

Daha önce İstanbul Tıp Fakültesi’nde görev yapan Sarıkaya, bayılan hastaların yoğun talebinden dolayı uzun süreli randevular verildiğini söyledi. Van’da ise bayılan hastaların aynı günde testlerinin yapıldığına dikkat çeken Sarıkaya, şunları söyledi:

“Bu test İstanbul’un batı yakasında sadece hastanemizde mevcuttu. O bölgenin tüm hastaları oraya yönlendiriliyordu. Çok fazla talep olduğu için uzun süren randevular veriliyordu. Yoğun talepten dolayı İstanbul Tıp Fakültesi’nde bile günlerce randevu alma sıkıntısı yaşanabiliyordu. Biz kendi kliniğimizde özellikle il dışından gelen hastaların mağdur olmamaları için testimizi aynı günde yapıyoruz. İstanbul’daki hastalarımız da zorlanıyorsa onları da Van’a bekleriz.”

Bayılmanın hayatını olumsuz yönde etkilediğini söyleyen Çiğdem Yücel isimli hasta ise “3 yıldır bayılma geçiriyorum. Bu bayılmalar hayatımda çok olumsuz etkiler bırakıyordu. Yol ve otobüslerde çok bayılıyordum. Birkaç tahlil neticesinde bu testi yaptım. Bu test sonucunda ise bir sorunumun olmadığını anladım. Şu an mutluyum” dedi.

Yılmaz Sönmez