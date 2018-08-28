Bu toprak kırmızı karpuzu sarıya döndürüyor

Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesine bağlı Akpınar köyünde yetişen sarı renkli karpuz, görenleri adeta hayrete düşürüyor. Ekiminin ilk yılında kırmızı olarak yetişen karpuzun, gelecek senelerde ekildiğinde ise rengini yavaş yavaş değiştiriyor. Dikildiği topraktan kaynaklandığı düşünülen karpuz, zamanla kırmızı rengini sarıya bırakırken çekirdekleri de büyük oluyor. Hiçbir gübre ya da kimyasal maddenin kullanılmadığı karpuz, görenleri de şaşkına çeviriyor. Türkiye’de çok fazla yerde yetiştirilemeyen ve sarı karpuz olarak anılan karpuzun faydaları da saymakla bitmiyor.

“Seneye bu tohum dikildiğinde sapsarı olacak”

Konuyla ilgili konuşan üretici, “Bu karpuz dikildiğinde kırmızılıktan sarıya çevriliyor. İlk yıl yeni sararıyor. Buralarından belli. Bunun daha ilk yılı. Sararmaya başlamış. Seneye bu tohumu diktiklerinde sapsarı olacak. İkinci veya üçüncü yıl tamamen sararıyor. Çekirdeğini büyütüyor, dış ve içinin rengini değiştiriyor. Tamamen doğal üretim. Bu biraz daha mayhoş bir tatta” dedi.

“Bu tohumdan başkasına verdim olmadı”

Toprak sahibi ise durumun araziden kaynaklandığını ve aynı tohumu başka yere diktiklerinde aynı kırmızı olarak ürün elde ettiklerini anlatarak, “Bu topraktan kaynaklanıyor. Pazarda ya da başka yerde böyle bir tohum yok yani. Kırmızı karpuz da diksek bu rengi alıyor. Bu dağ toprağından olabilir. Bu tohumdan başkasına da verdim olmadı dedi, bilmiyorum. Bu karpuzu Başmakçı’ya dikiyorlar orada değişmiyor aynı kırmızı çıkıyor. Bu köyün toprağına diktin mi böyle oluyor” dedi.