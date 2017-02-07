Kadınların kullandığı en popüler egzersiz programı olan pilates, şimdilerde kilo vermek ve şekillenmek için de kullanılmaya başladı. Normal pilatesten daha farklı şekilde yapılan bodybuilding pilates, daha çok kalori harcayarak vücudun kilo dengesini korumakta yardımcı oluyor. Pilates topları ve minder üzerinde yapılan egzersizler zor olduğu kadar eğlenceli de geçiyor.

“Duruş bozukluklarına ve ağrılara iyi geliyor

Eskişehir’de bir spor salonunda Bodybuilding Pilates Eğitmenliği yapan Nazlı Ada Turgut, bu pilates şekliyle kilo vermek ve şekillenmenin daha kolay olduğunu ifade etti. Bodybuilding pilatesi kilo vermeye yardımcı olduğu gibi duruş bozukluklarına da iyi geldiğini belirten Turgut, “Pilates genelde kasların esnemesine ve duruş bozukluklarının giderilmesine yardımcı olan bir egzersiz türü. Ama biz burada budybuldig pilates yapıyoruz. Yani vücut ağırlığıyla tüm kas gruplarını çalıştırıyoruz aktif olarak. Normal pilates dediğim gibi esneme, duruş bozukluğu ya da skolyoz, lordoz, kifoz gibi hastalıkların iyileşmesine yardımcı olan bir şey. Ama burada tüm bayanlar kilo vermek için geliyorlar, şekillenmek için geliyorlar ya da genelde fittnes da erkek bayan karışık olduğu için pilates tercih ediyorlar. Ama burada sadece kilo verme kilo almaya yönelik dersin ilk 5 ve son 5 dakikasında da esneme streç pilatesi yapıyoruz. Duruş bozukluklarına ağrılara iyi geliyor. Çoğu üyede zaten skolyoz var. Bu bilgisayar başında oturan üyelerde masa başı iş yaptıkları için sürekli aynı pozisyonda oturmaktan omurgası c şeklini almış, bu yüzden ilk 5 ve son 5 dakikayı ona ayırıyoruz. Aradaki vakitlerde de kilo vermek için, şekillenmek için antrenman yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“Bodybuilding pilates ile bir üyem ayda 5 kiloya yakın verdi”

Bodybuilding pilates ile kas gruplarının tek tek çalıştığını ve böylece bölgesel kilo verildiğini aktaran Turgut, “Kilo almak isteyenlerde var grubumda vermek isteyenler de var. Vermek isteyenler veriyor, almak isteyenler alıyor. Kilo almak isteyenlerin üzerine ayrıca ağırlıklar vererek çalıştırıyorum. Zaten genelde okul ev olduğu için çoğu egzersiz yapmadığından vücut ağırlığını kaldıramıyorlardı. Şuan hepsi plank pozisyonunda 5 dakika bekleyebilir. Kas gruplarını tek tek çalıştırdığımız için kaslardan aldığımız verim daha yüksek oluyor ve bölgesel bir biçimde kilo vermiş oluyoruz. Zaten bayanların genelde karın, kalça ve bacak bölgelerinde sorun olduğu için direk o bölgelerden yağ yakımı sağlanıyor. Bir aylık pilates sürecinde bir üyem 4 santimetre incelirken bir başka üyem ise 5 kilo kaybı yaşadı. Bir üye sürekli aynada kendini gördüğü için kendindeki kilo kaybını fark edemiyor. Ben tabi onlara kas grubu olarak baktığımdan ‘evet kilo vermişsiniz, incelmişsiniz’ şeklinde ama ben bunlardan hiçbir şekilde ‘ben kilo vermedim’, ‘hocam incelemiyorum’ tarzında dönüt alıyorum. Ben de buna karşılık bir üyemin fotoğrafını çektim. Ayda bir onlara vücutlarını çekip dönüşümlerini gösteriyorum, şaşırıyorlar” dedi.

Burak Tekin - Mustafa Kaplan

