Bu tünelin Türkiye’de başka bir eşi yok

Antik çağlardan beri ticaret yolları üzerindeki en önemli geçitlerden olan Zigana Dağı geçidinde 1987 yılında dönemin Başbakanı merhum Turgut Özal tarafından hizmete açılan Zigana Tüneli'nin iç aydınlatması tünelin Gümüşhane girişinden yarıya kadar Gümüşhane Çoruh EDAŞ, yarıdan sonrası Trabzon EDAŞ tarafından aydınlatılıyor. Tünelin her iki ucunda da kurulu bulunan ayrı trafolardan beslenen elektrikle aydınlatılan tünel, bazı günler meydana gelen arızalar nedeniyle yarısı aydınlık yarısı da karanlık duruma düşebiliyor.

Aydınlatma ve bakım işlemlerinin Karayolları tarafından yapıldığı tünelde harcanan elektriğin faturaları da Gümüşhane ve Trabzon’daki kurumlara ayrı ayrı ödeniyor.

Yolu kullanan sürücüler durumu 'ilginç' olarak nitelendirirken, sık sık yolu kullanan Adnan Aydın, "Tünelde bazı zamanlar lambaların yarısı yanık oluyor. Biz bunu sorduğumuzda elektriğin tünelin yarısına kadar Gümüşhane’den diğer yarısının da Trabzon’dan verildiğini söylediler. Bu olay oldukça ilginç bir olay" dedi.

"Tünelin her iki ucu da ayrı trafolardan enerjilendiriliyor"

Gümüşhane Çoruh EDAŞ İl Müdürü Fatih Balta ise 1987 yılından beri hizmet veren Zigana Tüneli'nde inşaatın çift taraflı başlaması nedeniyle enerji temininin de o zamandan beri çift taraflı olarak sağlandığını belirterek, "Tünel bittikten sonra da aynı şekilde aydınlatma sistemi çift taraflı olarak tesis edilmiş ve halen o şekilde devam ediyor. Tünelin her iki ucu da ayrı trafolardan enerjilendiriliyor. Aydınlatma sorumluluğu Karayollarında. Trabzon ve Gümüşhane birçok konuda olduğu gibi Zigana Tüneli'nin aydınlatma işini de ortaklaşa yürütüyor" diye konuştu.

Zaman zaman tünelin bir tarafının aydınlık diğer tarafının ise karanlık olmasının iki il şebekesine bağlı olmasından kaynaklandığını kaydeden Balta, "Gümüşhane tarafında arıza olduğu zaman bu taraf, Trabzon çıkışında arıza olduğu zaman diğer taraf karanlıkta kalıyor. Arızalara hangi ilin tarafındaysa oranın ekipleri gelip müdahale ediyor. Bugüne kadar enerji ve teknik anlamında bir sorun yaşanmadı. Ortaklaşa götürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Balta, yapımı devam eden ve dünyanın en uzun ikinci tüneli olacak 14,5 kilometrelik yeni Zigana Tüneli'nde de enerji beslemesinin Trabzon tarafından olacak şekilde planlandığı bilgisini de verdi.

Recep Ergin