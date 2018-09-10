İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bu tuvaletlerin fiyatları dudak uçuklatıyor

Bu tuvaletlerin fiyatları dudak uçuklatıyor
Bu tuvaletlerin fiyatları dudak uçuklatıyor

Japonya’da neredeyse her evde bulunan yüksek teknoloji ürünü tuvaletler fiyatları ve ilginç özellikleriyle dikkat çekiyor. Otomatik açılan kapak, oturak ısıtıcı, açı ayarlı temizleyici, müzik dinleme hatta masaj özelliği olan tuvaletlerin fiyatları 90 bin lirayı buluyor.


Teknolojiyi hayatın her alanında etkin şekilde kullanmasıyla bilinen Japonya’da üretilen ve neredeyse her evde bulunan yüksek teknoloji ürünü tuvaletler barındırdıkları özellikler ve cep yakan fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Üretici firmanın Tokyo’daki sergi merkezinde sergilenen tuvaletlerin başlıca özellikleri arasında, ısıtmalı oturak, kendi açılan ve kapanan kapak, püskürtme açısı değiştirilebilen temizleyici gibi özellikler bulunuyor.

MASAJ YAPAN BİLE VAR 

Fiyatları arttıkça özellikleri de gelişen tuvaletlerde, modele bağlı olarak; müzik dinleme, püskürtme tazyik ayarı, kullanımın ardından kendi kendini dezenfekte etme hatta oturağındaki titreşim sistemi ile masaj yapabilme gibi özellikler bulunabiliyor. Fiyatlarıyla cep yakan tuvaletlere sahip olabilmek için ortalama 23 bin lira ile 90 bin lira arasında değişen rakamları gözden çıkarmak gerekiyor.

HASTALAR İÇİN YÜKSEKLİK AYARI 

Teknoloji meraklıları kadar, yaşlı ve hasta kullanıcılara da hitap eden tuvaletlerin bazılarında, oturmayı kolaylaştıracak yükseklik ayarı bulunuyor. Tekerlekli sandalye kullanan kullanıcıların oturağa kolay oturmasını hedefleyen teknolojide, bir tuşla tuvalet oturağının yükseklik ayarı yapılabiliyor.

EV PARASINA BANYO 

Yüksek teknoloji ürünü tuvaletlerin yanında, farklı özellikleri bulunan banyo ekipmanları da meraklıların beğenisine sunuluyor. Geleneksel Türk hamamlarında "Aslanağazı" olarak bilinen kültürü ev ortamında vaat eden spa masajı özellikli banyo, zemininde kullanılan teknoloji ile kullanımın ardından kendi kendini kurutabiliyor. Dışarıdaki hava durumuna göre ortam ışığını da otomatik olarak ayarlayabilen banyonun fiyatı 170 bin lirayı buluyor.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.