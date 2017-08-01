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Bu uçağı İstanbul’a indiren pilota Rusya’dan davet

Rusya Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz hafta Türkiye’de hasar gören bir uçakla İstanbul’a acil iniş gerçekleştiren Ukraynalı pilot Alexander Akopov’u ülkesine davet etti.

Bu uçağı İstanbula indiren pilota Rusyadan davet

01 Ağustos 2017 15:55

Geçtiğimiz hafta Türkiye’de hasar gören bir uçakla İstanbul’a acil iniş gerçekleştiren Ukraynalı pilot Alexander Akopov’a Rusya Dışişleri bakanlığından destek geldi. Ukraynalı tecrübeli pilot ülkesinde övgüyle karşılandı fakat Rusya sempatizanı olduğu öğrenilince tepki alan pilota Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın resmi Facebook sayfasında, ’’Alexander, yaptığınız politika dışı bir şey, sizi profesyonelliğinizden ötürü kutlarız. Ülkenizde hala eleştiriliyorsanız sizi ağırlamaktan memnun oluruz’ diye açıklama yaptı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da meydana gelen şiddetli yağış ve dolu nedeniyle İstanbul-Ercan seferini yapan yolcu uçağını acil olarak piste indiren Ukraynalı pilot, ülkesinde günün konusu olmuştu. Burnu ve kokpit camı ağır hasar gören uçağın pilotu için ‘kahraman’ başlıkları atılırken, uçağın iniş anına ilişkin video görüntüleri ve fotoğraflar paylaşılmıştı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Pyotr Poroshenko Twitter hesabında, "Bütün dünya bir Ukraynalı vatandaşın şahsına alkışlıyor" yazmıştı. Ancak Facebook’un kullanıcıları, Mayıs 2015’ten bu yana pilotun profil fotoğrafını Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’unfotoğrafıyla birleştirdiğini fark edince, pilotun Rusya’ya sempati duyduğundan şüphelenen pek çok Ukraynalının öfkesine neden olmuştu.


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