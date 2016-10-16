Diğer
Kategoriler

Bu üçlü hastalıklardan koruyor

Soğuk kış ayları yaklaşırken vücut direncini artırmak isteyenlerin yeni tercihi bal, limon ve taze zencefilden yapılan şurup oluyor. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Mehmet Özyürek, kış öncesi vücut direncinin doğal yollardan artırılmasının hastalıklara karşı koymada çok büyük rol oynadığını ifade etti.

Bu üçlü hastalıklardan koruyor

16 Ekim 2016 11:51

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü son günlerde soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklarda da artışlar görülmeye başlandı. Çerçi Baharat Doğal Ürünler Merkezi’nden Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Mehmet Özyürek, vatandaşları doğal yollar ile vücut dirençlerini artırarak hastalıklardan korunabileceklerini ifade etti. 

Evde yapılabilecek basit karışımlar ile vücut direncinin artırılabileceğini ifade eden Özyürek özellikle bal, taze zencefil ve limon karışımından elde edilecek şurubun bütün kış boyunca kullanılmasının faydalı olabileceğini söyledi. Mehmet Özyürek, “Bu karışım evde kolaylıkla bulabileceğiniz malzemelerle hazırlanmasının yanı sıra özellikle soğuk kış aylarında doğal bir takviye ve hastalıklara karşı koruyucu olmasıyla oldukça faydalı bir karışımdır" dedi.  

Emrah Elmas 

Etiketler: bal, limon karışımı, taze zencefil, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Mehmet Özyürek


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SAĞLIK VİDEO GALERİ
SAĞLIK FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!