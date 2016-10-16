Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü son günlerde soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklarda da artışlar görülmeye başlandı. Çerçi Baharat Doğal Ürünler Merkezi’nden Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Mehmet Özyürek, vatandaşları doğal yollar ile vücut dirençlerini artırarak hastalıklardan korunabileceklerini ifade etti.

Evde yapılabilecek basit karışımlar ile vücut direncinin artırılabileceğini ifade eden Özyürek özellikle bal, taze zencefil ve limon karışımından elde edilecek şurubun bütün kış boyunca kullanılmasının faydalı olabileceğini söyledi. Mehmet Özyürek, “Bu karışım evde kolaylıkla bulabileceğiniz malzemelerle hazırlanmasının yanı sıra özellikle soğuk kış aylarında doğal bir takviye ve hastalıklara karşı koruyucu olmasıyla oldukça faydalı bir karışımdır" dedi.

Emrah Elmas