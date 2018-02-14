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Bu ülkede uyuşturucu serbest, sigara kullanmak ayıp

Alkol ve uyuşturucu kullanımının yüksek olduğu, uyuşturucu etkisi yapan “Çat” adlı bitkinin her yerde satıldığı Etiyopya’da sigara içenlere kötü gözle bakılıyor. Ülkenin özellikle kırsal bölgelerinde ayıplanan sigaranın dumanından bile kaçılıyor.

Bu ülkede uyuşturucu serbest, sigara kullanmak ayıp

14 Şubat 2018 11:11
Bu ülkede uyuşturucu serbest, sigara kullanmak ayıp - Tıkla İzle

Alkol ve “çat” adı verilen uyuşturucu madde etkisi yapan bitkinin kullanımının yüksek olduğu Afrika ülkesi Etiyopya’da, sigara içenlere iyi gözle bakılmıyor. Resmi olmayan rakamlara göre; sigara kullanma oranının yüzde 5 civarında olduğu ülkenin özellikle kırsal bölgelerinde sigara içenler ayıplanırken, dumanından bile uzak duruluyor. Kent merkezlerinde ise sigara içenlere nadir rastlanıyor. Müslümanların işlettiği bakkalların çoğunda, “haram” olarak değerlendirdikleri için sigara satılmıyor. Ancak neredeyse adım başı, alkol ve uyuşturucu bitki satan iş yerleriyle karşılaşılıyor. 

Etiyopyalı Miftah Cemal, vatandaşların sigarayı sevmediğini ve kötü gözle baktıklarını belirterek, ülkede kullanma oranın en fazla yüzde 5 olduğunu tahmin ettiklerini kaydetti. Kadınların da dışarıda sigara içmediğini anlatan Cemal, “Ayıp olduğunu düşünüyorlar. Sokaklarda çok fazla sigara içen bulamazsınız. İyi görmüyorlar. Özellikle Müslümanlar, kullananların terbiyelerin ve ahlaklarının iyi olmadığını düşünüyorlar. Pahalı değil, her yerde bulunuyor. Ama Müslümanlar dükkanlarında çok bulundurmuyorlar, satmıyorlar. Çünkü helal görmüyorlar. Hristiyanlar da çok içmiyorlar. Yabancı çok var ülkede, onlar içiyor. Özellikle ede sokakta yaşayan insanlar içiyorlar” dedi.

“Çat” adlı bitkinin ise özellikle Müslümanlar tarafından çok kullanıldığını anlatan Cemal, “Kötü bir şey. Dua için kullandıklarını söylüyorlar ama dua ile alakası yok. Okumak için, uzun zaman uyumamak için kullanıyorlar. Kullanım oranı çok yüksek, tahminen yüzde 50 oranında” diye konuştu. 

Mehmet Pişkin
 

Etiketler: sigara, uyuşturucu

 

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